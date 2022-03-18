Без Гуардадо и Фунеса Мори Мексике предстоят ключевые матчи

МЕХИКО СИТИ (AP) — В связи с печально известным отсутствием Андреса Гуардадо и Рохелио Фунеса Мори, Исраэля Рейеса и Сантьяго Хименеса в четверг Мексика объявила состав из 29 игроков на три матча, которые определят матч чемпионата мира.

Гуардадо, капитан мексиканской команды и испанский игрок «Бетиса», получил травму задней части левого бедра, в то время как нападающий Фунес Мори, один из спойлеров аргентинского тренера Херардо Мартино, тоже не сможет оказаться там из-за травмы правого бедра.

Мексика примет Соединенные Штаты в следующий четверг, а в следующее воскресенье посетит Гондурас, а в среду, 30 марта, примет Сальвадор, чтобы закрыть отборочный турнир Конкакаф для Катара 2022 года.

Тройка имеет 21 очко и занимает третье место в финальной восьмиугольной ничьей, последней, которая дает прямой билет на чемпионат мира. На вершине Мексики находятся Соединенные Штаты, у которых такой же урожай, но большая разница мячей, и Канада, которая лидирует с 25 очками.

Панама имеет 17 очков и занимает четвертое место, поэтому на данный момент она имеет право сыграть межконтинентальный плей-офф против сборной Океании, вероятно, Новой Зеландии.

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Лучники: Гильермо Очоа (Америка), Родольфо Кота (Леон), Джонатан Ороско (Тихуана) и Альфредо Талавера (Пумас).

Загерос: Хорхе Санчес (Америка), Херардо Артеага (Генк, Бельгия), Йохан Васкес (Генуя, Италия), Джулиан Араухо (Лос-Анджелес Гэлакси, США), Хесус Галлардо (Монтеррей), Сезар Монтес (Монтеррей), Эктор Морено (Монтеррей), Израиль Рейес (Пуэбла), Нестор Араухо (Сельта, Испания), Хесус Ангуло (Тигрес).

Листовки: Эдсон Альварес (Аякс, Голландия), Гектор Эррера (Атлетико Мадрид, Испания), Карлос Родригес (Круз Азуль), Луис Ромо (Монтеррей), Родольфо Писарро (Монтеррей), Эрик Гутьеррес (ПСВ Эйндховен, Голландия) и Диего Лайнес (Бетис, Испания).

Нападающие: Генри Мартин (Америка), Сантьяго Хименес (Синий крест), Уриэль Антуна (Синий крест), Алексис Вега (Чивас), Хирвинг Лозано (Неаполь, Италия), Хесус Корона (Севилья, Испания) и Рауль Хименес (Вулверхэмптон, Англия).