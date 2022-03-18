С Tigre-Platense в качестве основного момента начинается дата классики: время, телевидение и расстановки трех игр дня Кубка Лиги

Несмотря на то, что основная часть матчей с наиболее эмоциональными компонентами из-за соперничества между командами будет проходить с субботы по воскресенье, в эту пятницу Кубок Лиги представит несколько предложений по началу седьмого тура классического тура. Что касается пика, то самое интересное произойдет в Виктории, где Тигре примет Платенсе. Но в продолжение межзональной даты конкурса будут также две другие пары: Альдосиви-Патронато в Мар-дель-Плата и Барракас Сентрал-Сармьенто на корте Уракана.

АЛЬДОСИВИ-ПАТРОНАЖ:

Альдосиви и Патронато, лицом к лицу в Мар-дель-Плата (@clubaldosivi)

В Мар-дель-Плата будет финал, ожидаемый постоянством: те, кто во главе с Мартином Палермо, которые оправились после падения с Barracas Central победой над Тигре, будут защищать свой дом от попечительского совета, который прибудет сладко после победы над Платенсе в Висенте Лопесе.

У Эль Тибурона будет возможность попасть в зону квалификации к четвертьфиналу Кубка Лиги, ожидая того, что произойдет с другими соперниками в их районе, если они составят три. Со своей стороны, Патрону нужно как можно скорее пожинать очки, потому что он колоист в средней таблице и вообще не начал соревнование хорошо (4 поражения и ничья).

Вероятные образования:

Стадион: Хосе Мария Минелла.

Хора: 16:00.

Рефери: Хорхе Балиньо.

Это будет транслироваться по телевидению: TNT Sports.





ТИГРЕ-ПЛАТЕНСЕ:

Тигр и Платенсе, лицом к лицу за честь

Тот, который будет играть в Victoria, будет сочетаться с классическим ароматом. Матадор и кальмар имеют историческое соперничество и поставят на карту честь. Это будет еще одна важная встреча из-за среднего стола.

Те, кого возглавляет Диего Мартинес, прибывают после проигрыша своего непобежденного матча в Мар-дель-Плата против Альдосиви, хотя его кампания по возвращению в «Примеру» более чем приемлема: три ничьи и две победы помещают его в зону входа в четвертьфинал Кубка Лиги.

Реальность Маррона иная: после блестящего старта с двумя победами и ничьей команда Клаудио Спонтона одержала три поражения подряд (Banfield, Union и Patronato), что заставило его сознательно опуститься в зону А и среднюю таблицу. Он ищет выздоровления в сложном оплоте.

Вероятные образования:

Стадион: Хосе Делладжованна

Хора: 19:15.

Рефери: Яэль Фалькон Перес.

Телевидение: Общественное телевидение и ESPN.





КАЗАРМЫ ЦЕНТРАЛЬНО-САРМЬЕНТО:

Barracas Central выиграл два из двух с момента прихода Альфредо Берти

Если подумать о таблице ниже и выше, Гуапо и Грин столкнутся на корте Huracán.

С помощью Альфредо Берти, заменившего Родольфо де Паоли в техническом вождении, команда Barrican одержала две победы в двух матчах и больше не является колоистом в зоне B (последний шаг она делит с Ланусом, Арсеналом, Центральной Кордовой-де-Сантьяго-дель-Эстеро и Велесом). После четырех падений подряд триумфы против Альдосиви и Централа в Росарио были водой в пустыне.

С другой стороны, Исраэль Дамонте попытается возобновить победный путь после ничьей с Newell's в Хунине. Сармьенто, который до сих пор едва зафиксировал проигрыш Платенсе в соревновании, поднимется на вершину Зоны А, если выиграет сегодня в качестве посетителя.

Вероятные образования:

Стадион: Томас Адольфо Дуко (местный Barr.acas).

Хора: 21:30

Рефери: Херман Дельфино.

Будет транслироваться по телевидению: Fox Sports Premium.





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