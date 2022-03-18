Уильям Ферруфино, боливийский «герой Диснея», который держит палькачупы

Ла-Пас, 18 марта Каждый день Уильям Ферруфино ходил четыре часа в день, чтобы добраться до своей школы. По дороге он был настолько поражен цветами птицы, что начал наблюдать за ее образом жизни, ее гнездами и даже выучил ее песню, не зная, что спустя годы она станет одним из «героев» сохранения одной из эндемичных птиц Боливии. 15 километров, которые ему пришлось проехать для учебы, от общины Сумайя до Атона, в муниципалитете Аполо в департаменте Ла-Пас, приблизили его к палькачупе, эндемичной птице Боливии, что на языке кечуа означает «расколотый хвост или обрезанный хвост», рассказывает Эфе Ферруфино. Его добровольная приверженность сохранению этих птиц принесла ему признание как «Герой охраны природы Диснея», награду, вручаемую 15 людям по всему миру за их вклад в защиту дикой природы и природных сред обитания. Ферруфино, который является частью коренного народа лос-лекос, отмечает, что первое, что его покорило в этом животном, - это желтый цвет его перьев и развилка в хвосте. Мало-помалу он начал замечать, что на его пути было несколько экземпляров этой птицы, и он научился распознавать их гнезда и их песню. Его интерес превзошел с годами, и он научился свистеть, напоминая песню палкачупы. С этим он идентифицировал и визуализировал их. «Вокализация очень мягкая, пение слышно на расстоянии 50 метров, если вы являетесь экспертом, пение этого вида очень помогает визуализировать их», - говорит Ферруфино. Имея все знания, которые он имел об этом виде, несколько биологов связались с ним, чтобы стать его проводником и помочь им найти образцы для их изучения и проведения исследований по их сохранению. Именно благодаря этим исследованиям и дискуссиям с биологами он начал узнавать больше информации об этом виде и понимать важность его сохранения, а также определять факторы, угрожающие ему. В 2010 году он сотрудничал с мониторингом этого вида и насчитал не менее 800 экземпляров, но он считает, что сегодня их «намного меньше», поскольку скот и «открытие дорог» разрушают часть их среды обитания. «Сокращение растений и деревьев, необходимых для этих птиц, влияет на их популяции, мы видим все меньше и меньше гнезд», - подчеркивает он. РЕЗЕРВ ДЛЯ ПТИЦ Отметив влияние среды обитания палькачупы, сообщества Apollo вместе с гражданской ассоциацией Armonía решили сохранить среду обитания этого важного вида и подготовить заповедник для этих птиц. Там они посадили некоторые растения и деревья, которые пострадали от сельского хозяйства и животноводства, такие как Игерон, Мапахо или Юри, где гнездятся палькачупы. «Существует по крайней мере семь видов, которые являются наиболее распространенными видами, где птицы строят гнезда или питаются плодами, необходимыми для сохранения этих птиц», - сказал Ферруфино. Вот почему «крайне важно», чтобы в этом заповеднике было достаточно персонала и финансовой поддержки для наблюдения за этим видом на месте. «Сейчас у него нет средств, он парализован, но это как общественный заповедник, который может стать большим туристическим потенциалом, который также помогает сообществам», — говорит боливиец. Ферруфино также рассказывает детям об этом виде, чтобы в будущем они также позаботились о популяциях этих птиц, которые водятся только в парке Мадиди, одном из самых биоразнообразных природных заповедников в мире. ПРЕМИЯ Ферруфино узнал, что он был выбран одним из лауреатов премии «Герой Диснея» через телефонный звонок от биологов Wildlife Conservation (WCS) и получит 1500 долларов. «Для меня это было много волнения и радости, нас, защитников природы, очень мало, но это побуждает меня следовать той работе, которую я выполняю добровольно и потому, что мне нравится делать», - сказал Ферруфино. Он добавил, что занимается этой работой уже 22 года «без всякого интереса», но знает, что важно сохранить природу и виды страны. «Важно делать то, что нам нравится, и ценить то, что у нас есть, прежде чем оно исчезнет», — сказал Ферруфино. В настоящее время он занимается ремеслами вместе с общинным предприятием, они делают брелки и подносы, среди прочего, для продажи населению. Иоланда Салазар