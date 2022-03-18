Кем был Сан Патрисио и почему его празднуют 17 марта

Каждый год 17 разных городов мира празднуют День Святого Патрика, который состоит из культурных и религиозных мероприятий.

Святой Патрик родился на западе тогдашней Британии в 390 году, согласно тексту «Исповедь Святого Патрика», переведенному Раулем Лавалем. В то время пираты ирландского происхождения грабили римские деревни, и в одном из таких случаев он был похищен, когда ему было 16 лет, и увезен в Ирландию.

В письменной форме исповедь, сделанная святым Патриком, показала, что он жил в христианской семье: его отец был клириком, а дед — священником, поэтому на него повлияло его религиозное семейное окружение. После того, как его похитили, его продали, чтобы стать рабом в Ирландии, эта ситуация заставила его больше думать о Боге.

В День Святого Патрика принято пить пиво и носить зеленые наряды (Фото: Nicolás Stulberg)

Патрик сбежал через 6 лет и вернулся домой в Британию, где остался со своей семьей и готовился стать дьяконом, а затем священником. Он посвятил себя изучению Библии, путешествовал в Галлию, но все его церковное образование проходило в месте его рождения.

Один из его друзей приложил усилия, чтобы Патрик был назначен епископом христиан Ирландии. Он совершал поездки в уединенные места, чтобы проповедовать Евангелие и в основном крестить. Он также посвятил себя празднованию Евхаристии, рукоположению священнослужителей и установлению религиозных деятелей.

После того, как Святой Патрик основал церкви и убедил людей быть частью католицизма, он умер около 461 года и с этой даты они отмечают свою годовщину траура. В таких местах, как Нью-Йорк, Аргентина, Ирландия, некоторые места в Мексике изменили традиции, поэтому их празднуют в сопровождении пива.

Мероприятия ко Дню Святого Патрика в Музее интервенций (Фото: Музей интервенций)

Согласно анализу Statista Iralanda, это одно из мест, где потребляется больше всего пива, это связано с Днем Святого Патрика, поскольку во время ограничений в Великий пост не разрешалось употреблять алкогольные напитки, за исключением дней, когда по этой причине существует литургический праздник. 17 марта люди собираются в барах, одеваются в зеленую одежду и клеверные орнаменты.

Места для празднования Дня Святого Патрика

Седьмой фестиваль Святого Патрика пройдет в Музее изобретений с 17 по 20 марта 2022 года с целью распространения кельтской культуры в столице. Вход свободный, будут проходить такие мероприятия, как конференции, фильмы, концерты, памятный парад в 11:30 в воскресенье, тур начнется из сада Идальго, также будут танцевальные

* Расписания:

* В пятницу 18 марта в 12:30 будет показан фильм «Тайна книги Келлс», в 15:00 состоится конференция, посвященная батальону Святого Патрика и ирландской диаспоре в мире.

Батальон Святого Патрика

Батальон представлял собой воинскую часть, состоящую из людей разных национальностей, в которой ирландцы объединили свои силы с мексиканскими войсками для борьбы с армией Соединенных Штатов в 1846-1848 годах. На месте стоит памятная доска с именами тех, кто сформировал батальон Сан-Патрисио, неподалеку находятся киоски мексиканских антохито, она находится на площади Пласа-де-Сан-Хасинто номер 5 в районе Сан-Анхель.

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