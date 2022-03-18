Война с инфляцией: без конкретных мер Альберто Фернандес настаивает на контроле цен и законе о поставках

Наконец, в речи Альберто Фернандеса, в которой он обещал начать «войну с инфляцией», не было никаких конкретных мер, чтобы подтолкнуть цены вниз. В записанной речи президент подчеркнул, что Конгресс одобрил соглашение с МВФ о рефинансировании долга Маурисио Макри и упомянул о влиянии вторжения России в Украину на вводимые ресурсы и сырьевые товары.

В результате он подчеркнул последствия, которые может иметь увеличение пшеницы: «Это увеличит затраты на производство хлеба, лапши, муки, которые потребляют миллионы аргентинцев и аргентинцев. И это не рост, который, к сожалению, мы страдаем из-за макроэкономического расстройства, с которым мы столкнулись, а скорее последствия, которые еще больше ударят по домохозяйствам в результате необычного увеличения базовой корзины».

Поэтому он предположил, что «будет создан стабилизационный фонд с целью предотвращения перевода этого повышения международной цены в цену, которую платят аргентинцы и аргентинцы», и заявил, что министры экономической зоны примут необходимые меры и будут нести ответственность за их сообщение с завтрашнего дня.

«Я решил, что экономический кабинет с этого момента должен сосредоточиться на реализации всех мер, необходимых для борьбы с инфляцией, в частности, в том, что мы видим в продовольствии. Я поручил своим министрам заключить соглашения с различными секторами, но они без колебаний применяют все инструменты государства для установления и обеспечения выполнения необходимых мер. Они будут ежедневно информировать вас о мерах, которые будут реализованы с этого момента», - сказал президент.

Цена на пшеницу была там, где президент подчеркнул в своем выступлении

Кроме того, как и ожидала Infobae, она подтвердила, что с этого понедельника она соберется с представителей производственных секторов, предпринимателей, работников формального сектора и народной экономики, представителей сельской местности и торговли, малых и средних предприятий и гражданского общества.

В конце концов, он пригрозил односторонними мерами со стороны государства, если оно не достигнет взаимопонимания со всеми заинтересованными секторами: «Мы надеемся найти соглашения, которые помогут снизить инфляцию и обеспечить увеличение покупательной способности заработной платы. Мы не прекратим контролировать и контролировать цены, применяя при необходимости закон поставок и используя все инструменты, доступные государству для достижения цели контроля над ценами».

«Наша сегодняшняя битва идет против спекулянтов. Против жадных. Против тех, кто стремится даже в таких сложных ситуациях получить необыкновенный доход. Против обычного агорероса, который попытается установить сейв, который может или ищет быстрых виновников и простых ответов», - настаивал он.

Он добавил: «Я не устану повторять это: никто не спасается в одиночку. Я выслушаю ваши предложения и ваши опасения и расскажу вам о наших путях. Каждому сектору пора подумать о своем вкладе в этот решающий момент в мире и в Аргентине».

Затем он перечислил цели, которые он планирует достичь с помощью этих мер, которые будут известны с завтрашнего дня: «Мы собираемся консолидировать наши резервы Центрального банка. Мы будем стимулировать инвестиции и внутреннее производство. Мы намерены улучшить финансирование государственной политики. Мы намерены углублять диалог и искать соглашения для сдерживания цен и увеличения доходов».

Большая часть выступления была посвящена последствиям вторжения России в Украину: «Россия и Украина — две очень важные страны в мировом производстве зерна. Они обеспечивают почти 30% мирового экспорта пшеницы и почти 80% экспорта подсолнечного масла. Затем конфликт затрагивает весь мир, потому что он влияет на производство сырья, которое является центральным элементом нашего повседневного продовольствия. Я говорю о муке, хлебе, лапше и десятках продуктов, которые мы употребляем в повседневной жизни».

Он продолжил: «Именно поэтому все страны быстро начинают искать поставки этого товара, и цены быстро начинают расти. Часть информации позволит им оценить серьезность проблемы. До 20 февраля, в день начала войны, тонна пшеницы стоила менее 300 долларов. Начало конфликта началось с необычного роста, который достиг рекордных уровней. В мировой истории пшеница никогда не стоила того, что стоила в наши дни, достигая значений, превышающих 400 долларов за тонну».

Чтобы довести его до аргентинского уровня, глава государства привел следующий пример: «Внутренняя цена на пшеницу, используемую для хлеба, которая к 20 февраля продавалась на уровне около 26 000/27 000 песо за тонну, быстро выросла до 30 000 песо, как только начался конфликт, а в последние дни она превышает 35 000 песо за тонну. тонна».

«Это явно влияет на нас и усугубляет многие проблемы, которые у нас уже есть и которые мы все уже знаем. Было бы абсурдно брать вину за инфляцию на войну. Но правда в том, что это оказывает негативное влияние и вызывает большие проблемы. Долг предупредить вас, что этот международный контекст еще больше усложняет ситуацию. Инфляция — серьезная проблема для аргентинцев и аргентинцев. Война ее усугубляет», - сказал он.

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