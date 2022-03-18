Война и хлеб: продукты, зависящие от нефти

В недавнем интервью Би-би-си Свейн Холсетер, генеральный директор норвежской многонациональной компании Yara, признает, что из-за войны и связанной с этим нехватки природного газа в странах, охваченных конфликтом, нехватка химических удобрений приведет к голоду: «Половина населения мира получает продукты питания за счет использования удобрений... И если это будет устранено, производительность снизится на 50%». Другими словами, цены на продукты питания, производимые из агрохимикатов, резко вырастут, что приведет к глобальному продовольственному кризису.

Yara, гигант химических удобрений, входит в агропродовольственную цепочку, глобальную подсистему, которая лишила прав и сделала миллионы фермеров и фермеров во всем мире зависимыми от ее продуктов.

Основным источником ресурсов для сельского хозяйства является азот. Его очень много в атмосфере, и существуют естественные механизмы, которые позволяют улавливать его и использовать для сельскохозяйственных культур. Эти агроэкологические методы хорошо изучены, но у них есть недостаток: их массовое применение не принесет прибыли мегакорпорациям и устранит зависимость от фермеров.

Почти весь азот, используемый в качестве удобрения, получают с помощью процесса Haber-Bosch, который потребляет промышленные количества ископаемого газа для получения аммиака, основы азотных удобрений, и Yara полагается на большие объемы российского газа для своих европейских заводов.

В интервью генеральный директор признает, что «около четверти основных питательных веществ, используемых в производстве продуктов питания в Европе, поступает из России». Но евразийский гигант также производит огромное количество других питательных веществ, таких как калий и фосфат, которые являются ключевыми для производства химических удобрений, поддерживающих агропромышленную цепочку. Вскоре после интервью российское правительство призвало своих производителей прекратить экспорт удобрений.

Сегодня, когда этот ключевой регион находится в состоянии войны, местные агропредприятия потирают руки, поднимая цены на хлеб и рассчитывая свои доходы перед лицом глобализованного мира на пороге окончательного продовольственного кризиса.

Экологи и ученые предупреждают об этом на протяжении десятилетий: эта линейная и зависящая от нефти система производства продуктов питания неосуществима. А цепочка поставок продовольствия, которая сегодня не обеспечивается местным производством, основана на глобализированном агробизнесе, чрезвычайно хрупка и уязвима.

К этому следует добавить то, что заявила МГЭИК: из-за изменения климата возникнет дефицит воды, и до среднего уровня этого века беднейшая половина человечества заплатит за последствия голодом и вынужденной миграцией.

Земля больше не несет бремени, налагаемого на нее нашим отношением к ней. Это термоиндустриальное общество, созданное теплом ископаемого топлива, которое было дешевым, но теперь дефицитным, дорогим и опасным, больше не может этого выдержать.

Агроэкология больше не должна рассматриваться только как альтернатива: это способ начать возвращаться на путь голода и продовольственной зависимости и ценить сельскохозяйственный труд.

А правительства должны гарантировать доступ к земле для тех, кто ее населяет и заботится о ней.

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