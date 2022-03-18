Владимир Путин поговорил с Эммануэлем Макроном и обвинил Украину в «военных преступлениях»

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin speaks with his French counterpart Emmanuel Macron during a video conference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia June 26, 2020. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

Президент России Владимир Путин заявил в среду своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что украинские войска виновны в «многочисленных военных преступлениях» и что российские войска делают «все возможное», чтобы предотвратить гибель мирных жителей, сообщает Кремль.

В этом разговоре «внимание было привлечено к многочисленным военным преступлениям, ежедневно совершаемым украинскими силами безопасности, включая массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов на Донбассе», регионе на востоке Украины, контролируемом пророссийскими группировками, говорится в заявлении Кремля.

Путин заявил Макрону, что российская армия «делает все возможное для сохранения жизни мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации», согласно Кремлю.

Житель Мариуполя в квартире, поврежденной российскими бомбардировками (REUTERS/Александр Ермоченко)

В телефонном разговоре, который был «французской инициативой», сообщил источник в российском президенте, оба лидера также говорили о продолжающихся переговорах между Москвой и Киевом по прекращению военной операции на Украине.

В ответ Макрон призвал Путина принять «конкретные и поддающиеся проверке» меры по снятию блокады Мариуполя на юго-востоке Украины, а также к немедленному прекращению огня и предоставлению гуманитарного доступа.

В телефонном разговоре продолжительностью один час десять минут, по словам Елисейского, Макрон вновь заявил о своей «крайней обеспокоенности» ситуацией в этом городе, который уже почти три недели находится в осаде российскими войсками и едва имеет основные запасы продовольствия, медикаментов, питьевой воды, газа или электричество.

Между тем советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что заявления России о переговорах по прекращению конфликта направлены на «создание напряженности в СМИ», подчеркнув при этом, что украинские позиции остаются твердыми.

Файл фото президента России Владимира Путина на встрече со своими правительственными чиновниками 10 марта 2022 года (Спутник/Михаил Климентьев/Кремль через REUTERS)

В сообщении, размещенном через свой аккаунт в социальной сети Twitter, Подоляк заявил, что коммюнике России о диалоге «это только его просьбы».

«Все заявления направлены, среди прочего, на то, чтобы спровоцировать напряженность в СМИ», - добавил он, отметив, что позиции Киева «не изменились: прекращение огня, вывод войск и сильные гарантии безопасности с конкретными формулами».

В воскресенье выяснилось, что переговорные группы начали воспринимать определенные точки соприкосновения в переговорах о прекращении огня и приостановлении российского вторжения в Украину, хотя до конкретных позиций еще далеко.

Ни одна из двух переговорных групп не хотела делать публичные запросы. До сих пор было известно, что Россия требует, чтобы Украина признала самопровозглашенные республики Донецк и Луганск, забыла о своих устремлениях к Крыму и обещала, что никогда не вступит в НАТО, требования неприемлемые в принципе для Украины.

Продолжайте читать:

Российские миллиардеры, живущие в «Маленькой Москве» во Флориде, опасаются, что их заберут роскошь свойства