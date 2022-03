Vive Latino через свою историю: более тысячи групп приняли участие в 22-летнем фестивале

Иберо-американский фестиваль музыкальной культуры Vive Latino вернулся в строй с выпуском 2022 года, после двух лет, в течение которых они не действовали из-за Пандемия COVID-19, которая поставила под контроль всех.

Но это не неизвестная ситуация для фестиваля, на самом деле, он пережил тяжелые времена во время пандемии гриппа A H1N1 в 2009 году, что заставило изменить только дату, но он остался в силе.

Это, несомненно, самый продолжительный фестиваль, но также самый большой, самый впечатляющий и самый важный в мексиканской музыкальной индустрии, поскольку он открыл свои двери для рока, регги, метала или рэпа, а также для северной группы, кумбии, тропиков, электроники или трэпа.

Почти ежегодная встреча в Автодроме Эрманос Родригес выросла таким образом, что она прошла путь от нескольких этапов до установки внутри Индийской сцены, Эсцена и Телсель, палатки VL и Intolerante, кольцо Lucha Libre, Дом комедии, сцена «Моменты» и даже площадки для семинаров, переговоров, подписание автографов, продажа товаров, продуктов питания, туалетов, выставок и т.д.

VL получил признание за открытие дверей для множества жанров и проектов по всему миру (AP Photo/Ребекка Блэквелл, архив)

Но давайте обратимся к настоящим героям истории, тем, кто на сценах со своими инструментами и со всего мира играл для более чем 150 000 человек в день рок-н-ролла, который в 2014 году, например, длился 4 дня для празднования 15-й годовщины фестиваля.

Данные с последним обновлением в 2022 году показали, что в общей сложности тысяча 108 групп из 45 стран играли в течение 22 лет на нескольких сценах «Vive», дав в общей сложности 1743 концерта.

За это время на изогнутых трибунах и кортах Иберо-американского фестиваля музыкальной культуры родилось множество национальных и международных проектов, к сожалению, они также были разделены, но ему удалось объединить несколько других или он стал свидетелем взлета сольной карьеры и, к сожалению, также видел умирать в небольшом количестве.

В цифрах доминирует и Мексика, конечно же, страна, где родилось музыкальное предложение. В общей сложности 582 национальных группы прошли его этапы, достигнув предела 85 местных групп в 2012 году.

На протяжении всей своей истории в Vive Latino на сценах было представлено более тысячи групп, которые радовали более 100 000 человек на автодроме Hermanos Rodríguez (фотоискусство: Джовани Перес)

Эта цифра контрастирует с годом, когда фестиваль собрал наибольшее количество групп. В выпуске 2014 года было 162 группы, в которых только 80 были мексиканскими, 55 из Иберо-Америки и еще 25 из других широт.

10 выступлений альтернативной рок-группы из Мехико Liquits впервые выделяются на Vive Latino 2001 и попрощались не только с фестивалем, но и с музыкальными сценами в 2019 году, завершив свое время в качестве группы.

За ним следуют также из Мехико, Ла-Гусана Сьега, Зое и Пантеон Рококо, а также мексиканцы из Сьюдад-Сателите, из DLD с общим количеством участников 9, чувствуют центральную Мексику самой доминирующей областью.

Позже, с 8 концертами, Ely Guerra и El Gran Silencio, проекты из Монтеррея, Нуэво-Леона, северная Мексика, как и Джульета Венегас, родившаяся в США, но с детства базировавшаяся в Тихуане и, наконец, в столицах Ла-Лупиты и Молотова.

Самые популярные мексиканские группы играли в Vive Latino (Fotoarte: Jovani Pérez)

Если говорить об иностранных группах, то эта тема дает нам много для обсуждения, но мы не можем отрицать, что кураторство было на высоком уровне. Аргентина выделяется среди самых востребованных национальностей, за ней следуют Соединенные Штаты, удивительно, Испания, Чили и даже Колумбия.

Однако группы, которые чаще всего выступали на фестивале Vive Latino в течение 22 лет, происходят из Аргентинской Республики. Бабасоникс с 9 выступлениями, Аутентичные декаденты с 8 концертами и 5 Берсюит Вергарабат, Лос-Калигарис, Фабулосос Кадиллак, Лос-Перикос и Все ваши мертвые.

В этом последнем ранге, в «pentaconciertos» музыкального и культурного фестиваля, также находятся Лос-Бункерс-де-Чили, которые отделились после концерта в Vive Latino, а также Лос-Трес и Люсибелл той же национальности, наконец, от Венесуэлы, общественного беспорядка и Los Amigos Invisibles.

Но на повестке дня нет англосаксонской группы, которая, несмотря на то, что является полностью иберо-американским фестивалем, предоставила пространство для других стран, таких как Великобритания, Соединенные Штаты, включая Германию, Австралию, Бельгию, Канаду, Финляндию, Японию, Южную Африку и другие.

Иностранные группы, которые больше всего играли на Vive Latino (Fotoarte: Джовани Перес)

Если бы нам пришлось выделить нескольких художников из предыдущих стран, это могли бы быть, не теряя достоинства работ других, Кардиганы, Снежный патруль, Химические братья, Гориллаз, Размытие, Специалы, Безумие, Моррисси, Ноэль Халлахер, Роберт Плант, Спасти Ферриса, Марки Рамон, Пикси, Прогорклый, Джейн Aden Diction, Limp Bizkit, Korn, Empire Of The Sun, Токийский Ska Paradise Orchestra и The Prodigy, чей певец Кит Флинт скончался в 2019 году, среди многих других.

Таким образом, это один из фестивалей, который перешагнет историю музыки в Мексике, и так же, как об этом говорили наши родители, наши дети захотят пойти, и, надеюсь, наши внуки или правнуки опустошат пепел своих бабушек и дедушек рок-н-ролла на форуме CDMX Sun Forum.

