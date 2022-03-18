Видео: Паутипс раскрыл причины, по которым ему не сделали операцию на лице

В социальных сетях возникло много споров после того, как пластический хирург Хуан Диего Отальваро рассказал о некоторых возможных эстетических вмешательствах, которым подверглись некоторые известные люди, получив решительный ответ от Луизы Фернанды W, которая заверила его, что некоторые из упомянутых им не соответствуют действительности, Снова начались дебаты о других знаменитостях.

По этому случаю Паула Галиндо, более известная в мире генераторов контента как Pautips, была Паула Галиндо, которая в раунде «вопросов и ответов» в своем аккаунте в Instagram рассказала своим подписчикам, какие операции она перенесла, а какие нет, но что давно хотела сделать.

Паутипс, который выполнял динамику, которую он назвал «правдой или ложью», был допрошен последователем, который хотел узнать, естественны ли его губы или были сделаны инъекции.

«Я не очень трогал свое лицо, сегодня я смотрел интервью, которое они сделали с Беллой Хадид о всех операциях, которые у нее были... У меня есть грудные имплантаты, но правда в том, что я хотела сделать свой нос, бихэктомию, но я очень труслива», - сказала влиятельница через свои «InstaStories».

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Точно так же, пока Паутипс находился в зале ожидания аэропорта, в своем ответе он добавил, что дизайн улыбки был сделан у него во рту.

«Мне поставили виниры, и мои зубы стали длиннее, я думаю, что из-за этого у меня другая структура рта, но я никогда не делал инъекций в губы, у меня все еще есть нос, лапы, я не удалял щеки, так что нет, ничего», — заключил Галиндо.

Вот полное содержание Pautips :

Стоит отметить, что в настоящее время женщина наслаждается поездкой по Мексике со своим партнером. Ответ Боготаны был воспроизведен развлекательным порталом «Faranduleando ando», где он превышает 850 просмотров и более 20 лайков.

В настоящее время Паула Галиндо состоит в отношениях с Рональдом Москосо, который также является влиятельным лицом. Тем не менее, в социальных сетях ходят слухи о том, как возникла искра между двумя персонажами, так как есть несколько комментариев, в которых указывалось, что «Паутипс» помешал бы отношениям Москосо с Йованой Мендосой, которая также работает влиятельным лицом и известна как Раввана.

В октябре 2021 года вопрос был отправлен ее подписчиками, которые постоянно расспрашивали ее о том, что она отняла пару у одного из своих друзей, поэтому она прямо указала, что все произошло не так.

20 января влиятельный человек немного углубился в этот ответ:

«Я дам краткое пояснение. Мы познакомились из-за нее, но у них больше ничего не было. Даже... Я был соучастником нынешнего мужа Йованы, в его приставаниях. Когда я познакомилась с ними обоими, у них больше ничего не было, и я не знала, что они вместе. Несмотря на это, она уже замужем, у нее уже родился ребенок, и я не думаю, что у нее есть какие-то проблемы с тем, что мы вместе. Так если у нее его нет, зачем тебе? », сказал Галиндо из своих историй в Instagram.

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