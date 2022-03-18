Видеопрогнозы на испанском языке в 13:00 по Гринвичу

= ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ =

Взрыв возле львовского аэропорта в Украине

ЛЬВОВ: Окрестности львовского аэропорта (Львов), на западе Украины, в пятницу попали российские «ракеты», по словам мэра этого города.

(Война дипломатии Украины и России - теперь доступно)

В ожидании русского штурма Одесса становится крепостью

ОДЕССА, Украина: Солдат обнимается с женой и дочерью, едва расставаясь на баррикаде, которая блокирует доступ к величественному Одесскому оперному театру, историческому украинскому городу.

(Беспорядки между Украиной и Россией - теперь доступны)

Война в Украине осложняет возвращение туризма на Кубу

ВИНЬЯЛЕС, Куба: Голландский фармацевт Талив Хасис, верхом на лошади перед моготами Виньялеса, говорит, что осуществил свою мечту посетить Кубу. Туристы начали возвращаться на остров, но война в Украине возродила неопределенность для этой отрасли, которая двигает кубинскую экономику.

(Куба, Россия, Украина, туризм - 19:00 по Гринвичу)

= ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ НОВОСТИ =

Четвертый человек найден мертвым под завалами после схода лавины в Перуанских Андах

ЛИМА: Спасатели обнаружили в четверг безжизненное тело четвертого человека из восьми исчезнувших после схода лавины, разрушившей несколько домов в андской деревне на севере Перу во вторник.

(Здоровье климата Перу - теперь доступно)

Аргентина ратифицировала новую программу с МВФ на 45 млрд долларов

БУЭНОС-АЙРЕС: Сенат Аргентины одобрил в четверг новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму 45 миллиардов долларов, с помощью которого он вызывает призрак дефолта и попытается обуздать беглую инфляцию более чем на 50% в год.

(задолженность парламента Аргентины - теперь доступна)

Несколько НПО, критикующих правительство Ортеги, были объявлены вне закона в Никарагуа

МАНАГУА: Парламент Никарагуа, контролируемый правительством, в четверг запретил 25 НПО, некоторые из которых критикуют правительство Даниэля Ортеги, а также гуманитарную организацию, которая проводит бесплатные операции детям с расщелиной неба.

(Никарагуа, НПО, политика, правительство, пресса, права человека, оппозиция, парламент по правам СМИ - 15:00 по Гринвичу)

Они просят армию Сальвадора признать авторство в убийстве голландских журналистов

САН-САЛЬВАДОР: Родственники и гуманитарные организации обратились в этот четверг с просьбой о том, чтобы сальвадорская армия признала свою причастность к убийству четырех журналистов из Голландии 40 лет назад во время Гражданской войны (1980-1992 годы) и чтобы жертвы были правосудием.

(Сальвадор, Голландия, пресса о правах правосудия, военные вооруженные силы - теперь доступно)

Оппозиция Венесуэлы требует даты президентских выборов и готовит праймериз

КАРАКАС: Лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо потребовал в четверг даты следующих президентских выборов, первоначально запланированных на 2024 год, и заверил, что все оппозиционные фракции согласятся объявить о проведении праймериз для восстановления лидерства.

(Политические выборы в Венесуэле в США - теперь доступны)

В Мексике насчитывается 37 000 неопознанных тел

МЕКСИКА: В Мексике зарегистрировано 37 000 неопознанных тел, лежащих в криминалистических службах и тайных могилах, сообщило правительство в четверг.

(Права пропавших без вести преступников в Мексике - теперь доступны)