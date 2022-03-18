Видеопрогнозы на испанском языке в 13:00 по Гринвичу

= ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ =
Взрыв возле львовского аэропорта в Украине
ЛЬВОВ: Окрестности львовского аэропорта (Львов), на западе Украины, в пятницу попали российские «ракеты», по словам мэра этого города.
(Война дипломатии Украины и России - теперь доступно)
В ожидании русского штурма Одесса становится крепостью
ОДЕССА, Украина: Солдат обнимается с женой и дочерью, едва расставаясь на баррикаде, которая блокирует доступ к величественному Одесскому оперному театру, историческому украинскому городу.
(Беспорядки между Украиной и Россией - теперь доступны)
Война в Украине осложняет возвращение туризма на Кубу
ВИНЬЯЛЕС, Куба: Голландский фармацевт Талив Хасис, верхом на лошади перед моготами Виньялеса, говорит, что осуществил свою мечту посетить Кубу. Туристы начали возвращаться на остров, но война в Украине возродила неопределенность для этой отрасли, которая двигает кубинскую экономику.
(Куба, Россия, Украина, туризм - 19:00 по Гринвичу)
= ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ НОВОСТИ =
Четвертый человек найден мертвым под завалами после схода лавины в Перуанских Андах
ЛИМА: Спасатели обнаружили в четверг безжизненное тело четвертого человека из восьми исчезнувших после схода лавины, разрушившей несколько домов в андской деревне на севере Перу во вторник.
(Здоровье климата Перу - теперь доступно)
Аргентина ратифицировала новую программу с МВФ на 45 млрд долларов
БУЭНОС-АЙРЕС: Сенат Аргентины одобрил в четверг новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму 45 миллиардов долларов, с помощью которого он вызывает призрак дефолта и попытается обуздать беглую инфляцию более чем на 50% в год.
(задолженность парламента Аргентины - теперь доступна)
Несколько НПО, критикующих правительство Ортеги, были объявлены вне закона в Никарагуа
МАНАГУА: Парламент Никарагуа, контролируемый правительством, в четверг запретил 25 НПО, некоторые из которых критикуют правительство Даниэля Ортеги, а также гуманитарную организацию, которая проводит бесплатные операции детям с расщелиной неба.
(Никарагуа, НПО, политика, правительство, пресса, права человека, оппозиция, парламент по правам СМИ - 15:00 по Гринвичу)
Они просят армию Сальвадора признать авторство в убийстве голландских журналистов
САН-САЛЬВАДОР: Родственники и гуманитарные организации обратились в этот четверг с просьбой о том, чтобы сальвадорская армия признала свою причастность к убийству четырех журналистов из Голландии 40 лет назад во время Гражданской войны (1980-1992 годы) и чтобы жертвы были правосудием.
(Сальвадор, Голландия, пресса о правах правосудия, военные вооруженные силы - теперь доступно)
Оппозиция Венесуэлы требует даты президентских выборов и готовит праймериз
КАРАКАС: Лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо потребовал в четверг даты следующих президентских выборов, первоначально запланированных на 2024 год, и заверил, что все оппозиционные фракции согласятся объявить о проведении праймериз для восстановления лидерства.
(Политические выборы в Венесуэле в США - теперь доступны)
В Мексике насчитывается 37 000 неопознанных тел
МЕКСИКА: В Мексике зарегистрировано 37 000 неопознанных тел, лежащих в криминалистических службах и тайных могилах, сообщило правительство в четверг.
(Права пропавших без вести преступников в Мексике - теперь доступны)