Верстаппен опередил Ferrari на втором свободном в Бахрейне

18 марта голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), последний чемпион мира, был самым быстрым в эту пятницу на второй бесплатной тренировке Гран-при Бахрейна, первого чемпионата мира Формулы-1, проходившего на трассе Сахир, на окраине Манамы, столицы вышеупомянутого арабского королевства. На своем лучшем круге Верстаппен преодолел мягкими шинами 5412 метров бахрейнской трассы за одну минуту, 31 секунду и 936 сотых, что на 87 меньше, чем Монако Шарль Леклерк, и на 584 метра опередил испанца Карлоса Сайнса, двух гонщиков Ferrari, которые также выиграли свое время с мягкими шинами. Свободная тренировка будет завершена в эту субботу, за несколько часов до квалификации, которая определит стартовую сетку воскресной гонки, запланированной на 57 кругов для прохождения 308,2 километра. ШЕФ ар/лм