США: представители запрещают дискриминацию волос

ВАШИНГТОН (AP) — Чернокожие люди, которые носят такие прически, как афро, косы или с четко выраженными локонами, не должны подвергаться предвзятому отношению в обществе, школе и на рабочем месте, заявила в пятницу Палата представителей США в ходе голосования, объяснив, что такая дискриминация является нарушением федеральных гражданских прав.

«В этом обществе есть люди, которые думают, что из-за того, что ваши волосы вьющиеся, плетеные, узловатые или не выпрямленные светлые или светло-коричневые, вы каким-то образом не достойны доступа», - заявила представитель Бонни Уотсон Коулман, главный спонсор законопроекта, во время дебатов в нижней палате. «Это дискриминация».

Палата представителей проголосовала 235 за и 189 против запрета дискриминации по фактуре волос и прическам. Теперь законопроект передается в Сенат, где его судьба остается неясной. Президент Джо Байден уже заявил, что он реализует инициативу, чтобы сделать ее законом.

Все республиканцы, кроме 14, проголосовали против этой меры, назвав ее ненужной и отвлекающей. Они заявили, что защита от дискриминации по волосам уже существует в нескольких федеральных законах.

«Это то, что делают демократы», — заявил республиканец Джим Джордан. «Четырнадцать месяцев хаоса, и мы выписываем счет за волосы».

Но представители Democratic отметили, что в нескольких случаях судьи отклоняли дела о гражданских правах на том основании, что закон напрямую не охватывает дискриминацию по волосам. В законопроекте Палаты представителей четко указано, что волосы включены.