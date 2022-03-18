Британский регулятор отозвал лицензию RT на вещание

ЛОНДОН (AP) — Британский регулятор телекоммуникаций отозвал лицензию поддерживаемого Россией канала RT во время расследования освещения войны в Украине

Компания Ofcom пояснила в своем заявлении, что не считает лицензиата RT АНО ТВ Новости «подходящим и подходящим для получения лицензии на вещание в Великобритании».

Пятничное решение было принято после начала 29 расследований, которые все еще открыты, о справедливости освещения новостей RT о российском вторжении в Украину, добавил регулятор.

«Мы пришли к выводу, что мы не можем быть уверены в том, что RT может быть ответственным вещателем в нынешних условиях. Поэтому Ofcom отзывает лицензию на вещание RT с немедленным вступлением в силу», — говорится в сообщении агентства.