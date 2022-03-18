Комиссия по установлению истины представила отчет о своей работе в 2021 году

Комиссия по установлению истины провела в среду, 16 марта, отчетность о своей работе в 2021 году. В ходе мероприятия компания представила свои достижения за 12 месяцев года, а также объяснила, как строится итоговый отчет, который будет представлен 27 июня 2022 года.

Председатель Комиссии Франсиско де Ру начал заседание с краткого размышления о том, что значит говорить со страной в преддверии заключительного этапа мандата образования. По его словам, начиная с этого осуществления капитуляции, он стремится думать о будущем, поскольку заверил, что работа, которую Комиссия проводила в течение срока его полномочий, была проделана «в надежде, что однажды станет возможной страна, в которой никто не будет убит, где мы сможем все говорят спокойно».

В частности, в 2021 году организация по вопросам мира провела 1750 индивидуальных и 307 коллективных собеседований, которые позволили в общей сложности заслушать показания 4554 человек на всей территории страны и в 27 странах мира. С начала действия своего мандата в 2016 году Комиссия заслушала 27 279 человек.

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На церемонии подотчетности также присутствовал посол Европейского Союза в Колумбии Жиль Бертран, который заверил, что, хотя Комиссия близка к завершению своего мандата с представлением итогового отчета, страна начнет еще один важный процесс: «Распространение, коммуникация и принятие сложных истин, которые эта страна решила признать и преодолеть, чтобы изменить ход своей истории».

Что касается баланса, секретарь отметил, что предприятию удалось освоить 92,4 процента ресурсов, полученных от Министерства финансов в прошлом году. Это означает, что из полученных 116 992 миллионов долларов было инвестировано 108 105 миллионов песо.

Комиссия также заявила, что добилась прогресса в создании первой версии письменного компонента итогового отчета. Кроме того, примерно на 50% он продвигается в создании виртуальной платформы, на которой будут размещены трансмедиа, с помощью которой будет делиться наследием, которое организация предоставит стране, и которая призвана заложить основы для неповторения вооруженного конфликта.

Еще одно достижение, отмеченное образованием, возникшим после подписания Мирного соглашения между Колумбийским государством и бывшими партизанами ФАРК, заключалось в том, что за прошедший год от различных организаций, учреждений и частных лиц было получено 107 случаев и 353 сообщения, в общей сложности 635 случаев и 964 отчета получены с 2016 года по 31 декабря 2021 года.

За прошедший год Комиссия провела семь общенациональных публичных мероприятий, в том числе: признание изгнания на границах, жертв внесудебных казней в Колумбии и жертв похищений бывшими партизанами РВСК-НА. Кроме того, она организовала признание ответственности Сальваторе Манкусо и Родриго Лондоньо, которые заявили о своем намерении добиваться уважения достоинства жертв вооруженного конфликта и просили прощения за их действия в контексте вооруженного конфликта.

С другой стороны, из территориального подхода были также поощрены 12 публичных актов признания ответственности; например, акт бывших КРВС-НА за такие действия, как насильственные исчезновения и целенаправленные убийства в Палестине, Уила, один из которых касался последствий и последствий вооруженного конфликта для университеты и закон, в котором признается ответственность перед жертвами внесудебных казней в Толувьехо, Сукре.

Что касается процесса слушания с этническими народами, то Комиссия организовала восемь публичных мероприятий, таких как: признание влияния чернокожих людей в Карибском регионе, влияние бывших РВСКНА на народ корегуахе и «Замалчиваемая правда о канале дель Дике: насильственное исчезновение и ущерб территории». Это означает, что в общей сложности в течение 2021 года Комиссия возглавила 27 пространств для продвижения достижения цели признания.

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