Это был удивительный визит Розалии в Мексику перед выходом её альбома «Motomami»

Премьера каталонской певицы Розалии состоится сегодня, 18 марта, одного из самых ожидаемых проектов этого года в мире музыки. Это его третий материал под названием Motomami через Columbia Records.

Студийный альбом содержит 16 неизданных песен, для которых артист утверждал, что они были вдохновлены японской культурой и латиноамериканскими ритмами, фламенко, болеро и дембоу, стремясь передать послание о расширении прав и возможностей женщин, граничащее с интимной концепцией трансформации.

В этом ключе, через несколько дней после того, как проект наконец появился на свет после трех лет беременности, Розалия решила посетить мексиканские земли в качестве последней остановки перед вылетом на родину, проведя некоторое время в Америке по работе. Его последний визит был совершен в октябре 2021 года.

За короткую, но плодотворную карьеру Розалия стала одной из самых известных фигур в мире современной музыки (Фото: Instagram/ @rosalia .vt)

Ее прибытие в Мексику вызвало ажиотаж среди ее поклонников, которые с любовью встретили ее в международном аэропорту CDMX. Певица была чрезвычайно добра к своим поклонникам и репортерам, которые к ней подошли. В разгар вопросов и подарков папарацци, среди которых были изделия ручной работы, а также футбольная футболка сборной Мексики с ее именем, певица заявила о своем вкусе к любви народа, гастрономии и музыке нашей страны.

Через свои социальные сети Розалия объявила о встрече с TikToker и влиятельным лицом Мишелем Чавесом, на которой исполнитель таких хитов, как Con Altura и Malamente, осмелился попробовать одно из самых противоречивых мексиканских изысков не только в мире, но и в самой стране: кузнечики.

Художница впервые попробовала этот экзотический мексиканский деликатес, и ее реакция была впечатляющей (Фото: Instagram/ @rosalia .vt)

Он поделился на своей платформе в Instagram моментом, когда наносит зеленый и лимонный соус на одного из этих насекомых, а позже, с намеком на нервозность, съел его: «Вкусно! , вкусно!» , удивленно воскликнул при этом экзотическом гастрономическом наслаждении. Эта реакция вызвала восторг и восхищение мексиканских последователей по всему Интернету, вновь украв их сердца.

Певица не стала подробно останавливаться на своем коротком визите в Мексику. 16 марта ее снова поймали в столичном аэропорту, попрощавшись с болельщиками и надев ранее подаренную ей футболку мексиканской футбольной команды.

Мексиканская пресса подошла к ней, чтобы задать ей вопросы о цензуре обложки ее нового альбома в американской программе The Вечернее шоу с Джимми Фэллоном и о соперничестве между Резиденте и Джей Бэлвином.

Его простота получила высокую оценку, проигнорировав вопросы репортеров и сосредоточившись на раздаче автографов, фотографировании и даже небольших беседах со своими фанатами. В какой-то момент испанка остановила свою прогулку, чтобы забрать кепку с земли и спросить о владельце.

Через селфи, в дополнение к другим фотографиям, на которых он изображен в той же футболке мексиканской футбольной команды, он выразил свою печаль по поводу того, что больше не может оставаться в стране. Изображения были опубликованы в одном из его аккаунтов в Instagram, в частности в аккаунте @holamotomami, где у него более 316 000 подписчиков. В них он признался, что не хочет покидать Мексику.

Розалия с гордостью продемонстрировала футболку мексиканской футбольной команды, которую она получила в подарок во время визита в нашу страну (Фото: скриншот /Instagram @holamotomami)

В других случаях Розалия уже демонстрировала свой вкус к культуре нашего народа. В прошлом году она поделилась в своих социальных сетях фотографиями своего маникюра в стиле мексиканской лотереи: скорпион, сердце, луна и дьявол - вот некоторые рисунки, которыми она хвасталась на ногтях.

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