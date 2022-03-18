Тилен корректирует контракт, чтобы выпустить зарплату викингов

МИННЕАПОЛИС, Миннесота, США (AP) — Широкий приемник Адам Тилен реструктурировал свой контракт с «Миннесота Викингс», чтобы дать команде пространство под пределом зарплаты, его агентство объявило в пятницу, с соглашением, гарантирующим ему 18 миллионов долларов.

В видео, размещенном в Twitter Институтом спортсменов, его базирующимся в Миннеаполисе агентством, Тилен отправил болельщикам сообщение, в котором заявил: «Я не думаю, что вы, ребята, пока можете избавиться от меня. Я очень рад вернуться в фиолетовый цвет, чтобы наконец-то попытаться дать чемпионство этому городу, который этого так заслуживает. Очень рад лидерству и всему, что решается в этой организации».

Предыдущий контракт Тилена повлиял на предел зарплаты 2022 года более чем на 16,8 миллиона долларов, и эту сумму «Викингам» удалось снизить, снизив базовый оклад и продлив выплату нового бонуса за прием на работу.

После продления контракта квотербека Кирка Казинса еще на год имеет смысл сохранить Тилена как минимум еще на один сезон. Двукратный 31-летний Pro Bowl пропустил четыре игры с травмой лодыжки в 2021 году и зафиксировал 726 ярдов и 10 тачдаунов.

На этой неделе «Викинги» также реструктурировали контракт на безопасность Харрисона Смита, чтобы освободить место для ограничения зарплаты.