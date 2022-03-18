«Война с инфляцией»: в обстановке напряженности сельская местность ждет объявлений Альберто Фернандеса

В условиях растущей напряженности сельская местность ожидает сегодняшних заявлений правительства об инфляции. Ожидается, что запасы соевого шрота и масла увеличатся с 31% до 33% после того, как Министерство сельского хозяйства приняло решение в минувшее воскресенье днем и неожиданно закрыло экспорт обоих побочных продуктов.

С этого момента и до сегодняшнего дня представители сельскохозяйственного сектора начали серию мобилизаций во внутренних районах, в районах Санта-Фе и Кордовы, и сегодня к ним присоединится Буэнос-Айрес. Цель состоит в том, чтобы выразить дискомфорт лидеров и производителей по поводу сельскохозяйственной политики, проводимой правительством Альберто Фернандеса, с постоянным изменением правил игры.

Поскольку эта среда смогла узнать из различных источников, которые были частью переговоров, дополнительные деньги будут использованы для увеличения удержания соевых побочных продуктов, упомянутых выше, которые, по данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, оцениваются в 425 миллионов долларов, будут субсидией муки который поступает в пекарни, цены на которые в последние недели выросли, а оттуда перешли к ценам на хлеб. Конфликт, вызванный вторжением России в Украину, привел к росту международных цен на зерно, особенно пшеницу. Именно поэтому правительство стремится не допустить роста стоимости килограмма хлеба.

Производители собрались в Синсакате, провинция Кордова

Президент Центра 27 де Абриль Бейкер в Авельянеде Гастон Мора несколько дней назад прокомментировал, что обмен муки для магазинов был получен от 1050 до 1100 песо, а затем достиг 1800 песо. Например, в Санта-Крус его продают за 2000 песо. «Мы полностью вынуждены перевести его на цену на хлеб, потому что это не увеличение на 50 песо, а от 400 до 600 песо за мешок. Менее 200 песо за килограмм будет очень мало пекарен, которые могут продать его на хлеб. Те, о которых я говорю, уже продают его по 270, 280 или даже по 300 песо за килограмм», - отметил он этому СМИ.

В то время как правительство начинает реализацию этого пакета мер по борьбе с инфляцией, было опубликовано несколько исследований, которые показывают, что производственный сектор оказывает незначительное влияние на конечную цену продуктов питания. В случае хлеба, согласно последним статистическим данным Сельскохозяйственного фонда развития Аргентины (FADA), пшеница составляет 12,9% от конечной стоимости хлеба, мельница — 5,2%, пекарня — 60,4% и налоги — 21,5%. С другой стороны, эта цена состоит из 67% затрат, 21,5% налогов и 11,5% прибыли. Кроме того, цена на пшеницу умножается на 7 с поля, пока хлеб не достигнет гондолы.

После официального решения о закрытии экспорта масла и соевого шрота были проведены различные мобилизации производителей в производственном интерьере. Несмотря на то, что те же самые, где мало общественности, начинает помечаться дорожная карта того, куда пойдет иск профсоюзов. Среди самых сильных предложений, выдвинутых на этих встречах, были шествие к федеральной столице и общенациональная забастовка. «Мы все согласны с тем, что нам как стране нужно изменить курс, эта система уже оказалась неудачной для всех, кто хочет работать в этой стране», - сказал Алехандро Далмазо Infobae после участия в ассамблее в районе Альтос Фиерро в Кордове.

Собрание в Альтос-Фиерро, провинция Кордова

Все предложения, вытекающие из ассамблей, должны быть проанализированы в рамках таблицы связи, которая пока остается осторожной в ожидании официальных мер, и готовится к встрече с национальными законодателями в Конгрессе на следующей неделе. Идея лидеров состоит в том, чтобы заявить, что задержания «незаконны», поскольку они считают, что полномочия правительства по изменению их схемы истекли 31 декабря. А поскольку эта власть не возобновляется, представители производителей утверждают, что удержания в настоящее время составляют «0%». Аргентинское сельское общество вместе с сельским обществом Хесус Мария обратились с иском к судье Кордовы.

Сегодня собрания продолжатся в провинции Буэнос-Айрес, организованные группой сельских жителей на севере Буэнос-Айреса. Это будет в 10:30 утра в зале, расположенном на трассе 191 км 6,5, в районе Сан-Педро. Из-за неблагоприятных погодных условий решение было принято, собрание производителей пришлось перенести в это место, поскольку в принципе оно было местом его созыва на 146 км трассы 6, на высоте Барадеро.

Вчера группа лидеров организации «Вместе за перемены» во главе с конгрессменом Кристианом Ритондо направила губернатору Буэнос-Айреса Акселю Кициллоф письмо с просьбой «защищать сельскую местность». В связи с этим законодатель заявил: «Настало время для губернатора Кициллоф заняться стратегическими вопросами провинции, включая дель Кампо, которые до сих пор не удалось решить из-за инвалидности или пренебрежения. Наша провинция должна быть союзником сельских производителей, но Кициллоф спокойно принимает конфискационные меры против сельской местности и становится сотрудником национального правительства».

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