По оценкам США, в Афганистане насчитывается 2000 боевиков ИГ и 100 боевиков Аль-Каиды

Вашингтон, 18 марта По оценкам Соединенных Штатов, в Афганистане находится около 2000 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) и сотня «Аль-Каиды», заявил в пятницу глава Центрального командования (Centcom) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Генерал дал виртуальную пресс-конференцию из Пентагона, прежде чем покинуть пост 1 апреля. Маккензи посетовал на то, что талибы освободили тысячи заключенных ИГ в тюрьмах Парвана и Пули-Чарки, когда они пришли к власти в Афганистане в августе прошлого года, что «привнесло новые таланты и энергию» в террористическую группировку, отметив, что теперь им приходится иметь дело с «результатами очень недальновидного решения». Он напомнил, что ИГ по-прежнему привержено нападению на США и что он будет продолжать пытаться. В Афганистане ИГ совершило несколько крупных атак в последние месяцы, поэтому он предсказал, что талибы попытаются ограничить действия джихадистской организации. «Моя оценка заключается в том, что талибы попытаются энергично действовать против ИГ», - заключил он. Что касается «Аль-Каиды», глава Centcom подчеркнул, что на афганской земле осталось не так много боевиков, только сотня: «Я думаю, что задача немного сложнее для талибов из-за культурных отношений, смешанных браков и связей между талибами и Аль-Каидой». 31 августа прошлого года США завершили вывод войск из Афганистана после двадцати лет оккупации и после хаотичного отступления своих солдат и афганских союзников. Маккензи признал, что «крах афганского правительства (Ашрафа Гани) не был желаемым результатом» США. Быстрое продвижение талибов в центральноазиатскую страну удивило США, которые увидели, как повстанцы захватили Кабул 14 августа, когда еще предстояло эвакуировать тысячи солдат и гражданских лиц, что вынудило их перенести крайний срок, установленный для прекращения своего присутствия в Афганистане. Маккензи, возглавляющий Centcom с марта 2019 года, признал, что если есть одна вещь, о которой он будет сожалеть до конца своей жизни, то это будут гибели 13 американских солдат и более сотни афганцев в результате нападения на кабульский аэропорт, когда состоялась эвакуация, в конце августа. Территория деятельности Centcom охватывает 21 страну и простирается от Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной и Южной Азии. ШЕФ ссса/афс/лл