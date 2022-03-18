Право быть другим: ежегодно в Аргентине рождается около 120 мальчиков с синдромом Дауна

Cute little girl with painted hands

Синдром Дауна — это генетическое изменение, а не болезнь. Чтобы способствовать интеграции, специалисты Аргентинского общества педиатрии (SAP) настоятельно призывали к информации с целью поощрения инклюзивности и уважения различий и права людей с этим заболеванием быть разными по случаю Всемирного дня синдром Дауна, который отмечается каждый год 21 марта.

«Всемирный день — это всегда хорошая возможность подчеркнуть, что раннее сопровождение и стимуляция являются определяющими факторами хорошей эволюции на протяжении всей жизни. Они мальчики и девочки, как и все остальные, но они не вечные дети. Это младенцы, затем дети, подростки, молодые люди, а затем взрослые с синдромом Дауна, и на всех стадиях они заслуживают включения и равного лечения », - сказал доктор Фернандо Бургос, педиатр, специализирующийся на лечении детей с синдромом Дауна и членом Подкомитета по СМИ и коммуникации Аргентинского общества педиатрии.

Согласно Национальному реестру врожденных аномалий (RENAC), ежегодно в Аргентине рождается около 120 детей с синдромом Дауна, который возникает в результате распространенности 17,26 на 10 000 рождений, что составляет примерно 5000 человек на протяжении страна.

Люди с синдромом Дауна имеют три хромосомы в паре 21 вместо обеих, как обычно, поэтому она также известна как «трисомия 21».

Клетки человеческого тела имеют 46 хромосом, распределенных в 23 пары. Люди с синдромом Дауна имеют три хромосомы в паре 21 вместо обеих, как обычно, поэтому она также известна как «трисомия 21». Хромосомы — это структуры, содержащие ДНК, которая является основной составляющей генетического материала живых существ или его частью.

Хотя нет единой причины, факторы риска, повышающие вероятность ее развития, включают преклонный возраст матери, то, что родители переносят генетическую транслокацию, которая ее запускает, и наличие у них ребенка с синдромом Дауна.

«Это наиболее распространенное генетическое заболевание у людей; оно обычно влияет на развитие мозга и тела и является основной причиной интеллектуальных недостатков; оно также может вызвать медицинские проблемы, такие как расстройства пищеварения или болезни сердца», — говорит доктор Бургос.

Люди с синдромом Дауна более подвержены риску развития определенных заболеваний и проблем со здоровьем, чем люди без синдрома Дауна. Многие из этих сопутствующих заболеваний могут потребовать немедленного ухода при рождении, эпизодического лечения в детском и подростковом возрасте и длительного лечения на протяжении всей жизни . Поэтому важно регулярно проверять педиатра, который будет оценивать каждую ситуацию и проводить различные соответствующие взаимные консультации, направляя их, работая в команде со специалистом, который соответствует в каждом случае, например, визуальные проверки, проверки развития, питания, среди другие, такие, как мониторинг и улучшение здоровья и качества жизни пациента и его семьи.

«Это наиболее распространенное генетическое заболевание у людей; оно обычно влияет на развитие мозга и тела и является основной причиной интеллектуальных недостатков; оно также может вызвать медицинские проблемы, такие как расстройства пищеварения или болезни сердца», - сказал доктор Фернандо Бургос (Гетти)

В зависимости от каждого конкретного случая они участвуют в медицинском обслуживании ребенка с синдромом Дауна под координацией лечащего педиатра, группы медицинских работников, в которую входят психолог, невролог, эндокринолог, кардиолог, кинезиолог, специальный педагоги, логопед, эрготерапевт, физиотерапевт и социальные работники .

«Самое главное - это связь ребенка с семьей, которой выделяется фигура психолога, которому предстоит сотрудничать, чтобы структурировать эту хорошую связь. Семья понимает не только свою ближайшую группу, состоящую из родителей и братьев и сестер, но и свою расширенную семью с бабушками и дедушками, дядями и двоюродными братьями и сестрами. Хорошая связь между ребенком и окружающей средой способствует его зрелому развитию, что позволит им лучше взаимодействовать и интегрироваться с окружающей средой», - сказал доктор Мануэль Маза, педиатр и детский невролог, член Комитета по инвалидности Аргентинское общество педиатрии.

В подростковом возрасте необходимо оценивать и сопровождать ребенка перед лицом изменений, типичных для этого этапа жизни, изменений, связанных с гормонами, отношением и эмоциональным развитием; на этом этапе, как никогда, подчеркивается важность обучения в школе и социализации.

«Дети, подростки и взрослые с синдромом Дауна также нуждаются в такой же регулярной медицинской помощи, как и все остальные, от прививок, которые получают все дети, до консультирования по репродуктивному здоровью и сердечно-сосудистой помощи взрослым. Как и все остальные, они получат пользу от регулярной физической активности, здорового питания и активной общественной жизни», — говорит доктор Анджела Накаб, специалист по педиатрии и подросткам, также член Подкомитета SAP по СМИ и коммуникациям.

«Дети, подростки и взрослые с синдромом Дауна нуждаются в такой же регулярной медицинской помощи, как и все остальные, от вакцин до консультирования по репродуктивному здоровью и сердечно-сосудистой помощи взрослым», — заявила д-р Анджела Накаб

Чтобы диагностировать наличие или отсутствие хромосомных изменений у плода во время внутриутробного периода, проводится исследование под названием «биопсия хориона или амниоцентез», которое заключается в получении образца плаценты или околоплодных вод путем прокола живота матери. Это единственный способ достоверно узнать, поражен ли плод хромосомным заболеванием. Эти тесты не являются безрисковыми, поэтому они рекомендуются только женщинам с вероятностью рождения ребенка с этой генетической аномалией более 1 из 100.

«Знание того, есть ли у вашего ребенка трисомия, может быть полезно как для родителей, так и для ребенка, поскольку это позволяет вам планировать индивидуальный и междисциплинарный уход. В некоторых случаях это позволяет определиться с наилучшим местом и временем для рождения ребенка. Это также помогает семье и врачам подготовиться к рождению ребенка», — говорит доктор Маза.

Чтобы узнать, когда следует рассматривать эти инвазивные биопсии, сначала предлагается тест, называемый комбинированным скринингом, который включает анализ крови между 9 и 13 неделями беременности для определения концентрации в крови двух гормонов, вырабатываемых плацентой (PAPP-A и бесплатный бета-ХГЧ), специализированное ультразвуковое сканирование между 11 и 13 неделями для детального анализа ранней анатомии ребенка, которое анализирует некоторые характерные маркеры, и, наконец, компьютеризированный анализ, который сводит в табуляцию все полученные данные и вычисляет вероятность риска развития ребенка Даун синдром.

«Для подтвержденных случаев или после рождения с диагнозом синдрома Дауна мы обычно рекомендуем парам связаться с другими родителями, которые пережили этот опыт», - сказал доктор Фернандо Бургос.

Как правило, на основе этого «предварительного диагноза», который достигается с помощью специально разработанного компьютеризированного программного обеспечения, 9 из 10 пациентов получают оценку риска менее 1 из тысячи случаев, группа считается группой низкого риска, что позволит избежать дополнительных генетических исследований.

« Для подтвержденных случаев или после рождения с диагнозом синдрома Дауна мы обычно рекомендуем парам связаться с другими родителями, которые испытали этот опыт, для чего очень приятно, что они дают себе возможность посетить ассоциацию Дауна. наиболее близкие к ним пациенты с синдромом, где они ответят на их вопросы и узнают больше о тех, кто живет с этим заболеванием, и о том, как они относятся к своим родственникам . Очень полезно знать другой опыт и видеть, как развиваются отношения между ребенком и семьей, и мы ежедневно наблюдаем эту ситуацию в наших клиниках. Это любящие и абсолютно благородные дети. По словам самих главных героев, эту любовь трудно объяснить словами», - заключил доктор Бургос.

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