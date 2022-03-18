Международный суд вынес решение против России за вторжение в Украину

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin attends a meeting with government members via a video link in Moscow, Russia March 10, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS/File Photo/File Photo

Международная изоляция Российской Федерации растет, и отказ от мер предосторожности, вынесенных Международным Судом ООН (МС), добавляет новое нарушение Кремлем международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Международный Суд счел, что права, которые, по мнению Украины, нарушила Россия, являются правдоподобными. Набрав 13 голосов «за» и только 2 против (российский судья Кирилл Геворгян и китаец Сюэ Ханьцинь), высший международный суд требует, чтобы Кремль в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него немедленно прекратил и приостановил военные наступление на Украину за фальсификацию российских оправданий начала вторжения .

Мера предосторожности — это первая судебная победа Украины. Решение Международного Суда основано на статье IX Конвенции о геноциде 1948 года, согласно которой Суд отвечает за разрешение споров между договаривающимися сторонами относительно толкования, применения или исполнения документа. В этом контексте меры предосторожности должны быть приняты незамедлительно и до тех пор, пока Суд не выяснит, не неправильно истолковал ли Кремль Конвенцию о геноциде. Однако в ближайшем будущем реальным вызовом станет выполнение меры предосторожности, поскольку Россия отвергла ее и отказывается прекратить вторжение в Украину. Столкнувшись с этим обстоятельством, ООН призывает Россию соблюдать положения Международного Суда в соответствии со статьей 94 Устава Организации Объединенных Наций, которая обязывает выполнять решения Суда.

Хотя постановления Международного Суда являются обязательными, окончательными и не подлежат обжалованию, у Высокого суда как такового нет собственных средств для исполнения приговора. Украина могла бы просить Совет Безопасности ООН (резолюции которого являются обязательными) принять меры против России за невыполнение постановления Международного Суда, но в качестве постоянного члена Российская Федерация имеет возможность наложить вето на любое решение против нее, как это было сделано на заседании Совета Безопасности. Право вето является синонимом безнаказанности в международном масштабе.

Неявка России на судебное разбирательство не влияет на ход судебного разбирательства. Восстание России похоже на восстание Соединенных Штатов в контексте иска Никарагуа против нее в 1984 году. Военные и полувоенные действия против Никарагуа были решительно осуждены Международным Судом. Однако Суд так и не добился получения Соединенными Штатами соответствующей компенсации. То же самое может произойти с Украиной, которая предложила России позаботиться об ущербе, который она понесла в рамках войны.

Еще одно дипломатическое поражение Российской Федерации произошло в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций, где был утвержден механизм расследования серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных российскими войсками с 24 февраля (только два голоса против, Россия и Эритрея). Международный уголовный суд (МУС), который рассматривает дела лиц, обвиняемых в совершении зверств, также начал расследование обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Дипломатические усилия Украины по использованию правовых вариантов и многосторонних институциональных рамок, предлагаемых международным публичным правом, были значительными. Отношение Российской Федерации настолько критично, что исторический юрист, представляющий интересы России в Международном Суде, французский юрист Ален Пелле отметил, что ему невозможно защитить Владимира Путина, который цинично презирает международное право.

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