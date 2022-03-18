Французская лига сотрудничает с фондом CVC для создания своей коммерческой компании

Париж, 18 марта Французская профессиональная футбольная лига (LFP) объявила в пятницу, что она начала эксклюзивные переговоры с инвестиционным фондом CVC о создании коммерческой компании, которая позволит ей продать свои права. При выплате 1,5 миллиарда евро CVC будет иметь 13% этой компании, что будет оценено примерно в 11,5 миллиарда, согласно соглашению, единогласно принятому советом директоров LFP, говорится в заявлении. Это несколько меньше, чем то, что CVC предложил испанской лиге, с которой он ведет переговоры о 10% прав в обмен почти на 2 миллиарда евро, или итальянской лиге, где эта цифра возрастает до 1,7 миллиарда евро. Парламент Франции изменил закон в конце февраля прошлого года, разрешив создание этой коммерческой эксплуатационной компании, занимающейся главным образом управлением телевизионными правами французских клубов. У LFP было четыре предложения: CVC, Hellman & Friedman, Oaktree и Silver Lake, но, наконец, она сделала выбор в пользу первого. Французский футбол остро нуждается в ликвидности из-за плохого состояния финансов большинства своих клубов после того, как испанская группа Mediapro разорвала контракт на трансляцию лиги в конце 2020 года. К этому следует добавить отсутствие дохода, вызванное пандемией. ШЕФ ЛМПГ/АС/ОГ