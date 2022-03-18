Умер первый латиноамериканец, вошедший в состав президентского кабинета в США

Лауро Кавазос, первый латиноамериканец, занявший пост в президентском кабинете в Соединенных Штатах, умер после жизни, посвященной «превосходству в образовании и возвышению латиноамериканцев и других цветных студентов», напоминает фонд NALEO в эту пятницу.

Кавазос умер 15 марта в возрасте 95 лет, сообщил на своем сайте Tex Tech University, первым латиноамериканским президентом которого он также был. Он был избран в 1980 году и в течение восьми лет пребывания в должности поддерживал латиноамериканских и чернокожих студентов.

Лауро Кавазос, родившийся от мексиканского отца, вырос в Техасе, а когда закончил среднюю школу, вступил в армию в последние месяцы Второй мировой войны. Он был уволен в 1946 году и начал изучать журналистику, но вскоре обнаружил свою страсть к биологии и сменил специальность.

В 1988 году он стал первым латиноамериканцем, занявшим место в президентском кабинете, будучи назначенным министром образования, должность, которую он занимал по условиям бывших президентов США Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего.

В качестве министра образования (1988-1990 годы) выступал за более активное участие родителей в преподавании и возглавлял целевую группу по снижению 37% отсева среди испаноязычных студентов.

«Как мексиканский американец в шестом поколении и первый латиноамериканец страны, занявший пост президента, Лауро Кавазос оказал глубокое влияние на наше сообщество», — говорится в заявлении Национальной ассоциации выборных и назначаемых латиноамериканцев (NALEO), опубликованном в пятницу.

«Кавазос стремится к совершенству образования и улучшению латиноамериканцев и других цветных студентов», - добавляет он.

Был женат и имел 10 детей.

эрл/дга