Первое золото для Кубы: золото Лазаро Мартинеса в тройном размере с 17,64

Белград, 18 марта, 24-летний Лазаро Мартинес выиграл первую золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в эту пятницу, выиграв финал тройного прыжка с рекордом 17,64 метра, лучшим мировым рекордом года. Дистанция, достигнутая в его первом прыжке, в итоге дала ему победу, третью для кубинца в истории чемпионатов. До него Йоэль Гарсия был чемпионом в 1997 году, а Эрнесто Реве в 2014 году. Кубинский успех был завершен в Белграде, потому что другой уроженец острова, Педро Пабло Пичардо, выступающий с 2017 года за Португалию, выиграл серебро с 17.46, что является рекордом Португалии в закрытых помещениях. Бронза досталась американцу Дональду Скотту, который с 17.21 одержал победу над защитником титула, его соотечественником Уиллом Клейем, на два сантиметра. Испанец Джордан Диас, также родившийся на Кубе, пропустил встречу из-за травмы, который возглавил мировой рейтинг года с 17,27. ШЕФ сн/нефрит