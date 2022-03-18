«Box Challenge»: бета-версия снова превосходит своих конкурентов и получает все преимущества

Столкнувшись с проблемой, в результате которой команды Альфа и Гамма остались без еды, лидер фиолетовой команды, которая ранее получала приз за лучшую группу в первом цикле конкурса, ищет способы получить пропитание от растений вокруг своего дома, так как голод начинает давить в одном из сильнейших конкуренты.

Со своей стороны, Чета в доме Бета нашел некоторые развлекательные моменты перед соревнованием, которые определили, кто получил полный спектр услуг, обучая своих товарищей по команде, как лошади и крупный рогатый скот связаны на восточных равнинах, откуда родом капитан команды.

Тарзан из команды Альфа прибег к овощной подкормке растениями вокруг дома группы. Взято из канала Каракол в прямом эфире.

У членов команды Гамма чувства начинают проявляться над некоторыми, когда Скирла вспоминает, как трудно было работать в полиции более 18 лет, из которых 15 патрулировали в горах после того, как они понесли наказание в виде полного бритья волос. В своем рассказе его сопровождал Летициано, капитан группы, и там он говорил об оставлении региона Амазонки государством.

«Я хотел отдать все для своей Летиции, для амазонцев... У меня нет разочарования, мне грустно видеть регион таким, какой он есть, очень заброшенный, я стараюсь представлять их наилучшим образом и на протяжении многих лет оказываюсь в своем городе, чувствуя себя отвергнутым», - сказал Летисиано.

Летисиано из команды Gamma вспомнил о бедственном положении своей родины, Летисии, Амазонас, из-за того, что он находится в брошенном положении. Взято из канала Каракол в прямом эфире.

Со своей стороны, члены Omega непосредственно перед соревнованием проанализировали стратегию получения приза за полное обслуживание и то, как они будут приговаривать своих оппонентов, которые дали им 3 жилеты для приговора в первом цикле, чтобы пойти на Смертельный вызов, оставив отца Торвича вне игры.

На этот раз «Вызов суждений и услуг» проходил в синем поле, в котором шесть претендентов столкнулись друг с другом в водном соревновании, которое проводилось следующим образом:

Тест, основная цель которого заключалась в том, чтобы забить несколько мячей в корзину, который должен был выполняться с помощью реле, каждый из претендентов проложил маршрут, который привел их к бассейну, где их ждали 3 препятствия для продвижения, когда они вышли из воды, они обнаружили скалодром с рампой для продолжения в конкуренция.

Когда они спустились с рампы, они обнаружили бассейн глубиной 2 метра и там нашли корзину с мячами, которые им нужно было взять, чтобы вернуться к началу трассы и забить ее, после чего им пришлось вернуться на исходную точку и дать ход следующему участнику.

Вызов суждений и услуг, арена конкуренции. Взято из канала Каракол в прямом эфире.

В разработке вызова возникла трудность с Порту, одним из членов команды Альфа, который в момент столкновения с бассейном глубиной в два метра, чтобы вытащить мяч и продолжить свой вызов, нервы взяли на себя ее из-за страха, который у нее есть перед водой, поэтому ей пришлось обратиться за помощью к спасателей, чтобы они могли выбраться из этой точки воды.

Порту, команда Альфа, столкнулась с одним из своих худших страхов в воде, когда чуть не утонула в бассейне. Взято из канала Каракол в прямом эфире.

После этого тест прошел гладко, и первым, кто получил все мячи, был Бета, который держал воду, электричество и газ в своем доме, чтобы сделать его пребывание более терпимым во втором цикле соревнований. Кроме того, ответственность за назначение жилетов для вынесения приговора своим оппонентам.

Для этой возможности они выбрали двух членов команды Gamma с целью быстрее дестабилизировать команду и затруднить продвижение в соревнованиях. Избранными были Эмили и Скирла.

Скирла и Эмили, приговоренные командой бета-тестирования. Взято из канала Каракол в прямом эфире.

«Они хотят мысленно ослабить нас, устранить персонажей... вот где мы понимаем, кто есть кто», — говорит Скирла.

Со своей стороны, Брайан был очень разочарован ситуацией, потому что у них уже было два осужденных партнера по команде: «Я обижен, что они бросают в нас, им не хватает яиц, чтобы бросить в других, разве нет больше команд? , мы должны быть 4 команды», - сказал он.

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