1,113 дней в «Барсе» без победы в классике

Барселона, 18 марта Когда Барселона прыгнет в Сантьяго Бернабеу в это воскресенье, пройдет 1113 дней, не выиграв классику. Шесть матчей подряд без победы над вечным соперником, который за этот период проиграл ничью и победил его в последних пяти встречах. Дело в том, что «Балгранас» не праздновали победу над «Реалом» с тех пор, как победили его на выезде в Ла Лиге 2 марта 2019 года, забив одиночный гол хорвата Ивана Ракитича (0-1). Итак, Эрнесто Вальверде все еще был на скамейке запасных. Тренер Эстремадуры также возглавит «Барсу» в следующем классическом матче сезона 2018-19 годов на Камп Ноу 18 декабря 2019 года в матче первого круга Ла Лиги. После увольнения в январе 2020 года Вальверде попрощался с «Барселоной» с 4 победами, 3 ничьими и 2 поражениями в Классике - следующую игру команды «Барсы» против вечного соперника возглавил Кике Сетьен. Это был матч лиги второго раунда курса 2019-2020 годов, сыгранный 1 марта 2020 года и в котором Мадрид выиграл со счетом 2:0 благодаря голу Винисиуса на 71-й минуте и еще одному Мариано в добавленное время. Рональд Куман был тем, кто сядет на скамейку запасных «Барсы» в следующих трех классиках. А голландского тренера постигла та же участь, что и Кике Сетьена. Первый был 20 октября 2020 года в матче La Liga первого тура 2020-2021 учебного года, проходившем на Камп Ноу, и команда Мадрида выиграла 1-3. Вальверде обогнал белых на 5-й минуте, Ансу Фати сыграл вничью три минуты спустя, и уже во втором тайме Рамос с пенальти на 63-й, а Модрич на 90-й приговорил матч за команду Зинедина Зидана. 10 апреля того же года «Барса де Куман» снова упала в Мадрид. Это был матч второго круга в Бернабеу (2:1). Бензема (мин.13) и Кросс (мин. 28) опередили свою команду в первом тайме, а Мингеза в 60-м сократил дистанции для каталонцев. В последние полчаса счет больше не менялся. Барселона также не смогла справиться с вечным соперником в первом матче ЛаЛиги в этом сезоне. И дело в том, что 24 октября 2021 года Мадрид снова штурмовал Камп Ноу (1-2). Алаба, 32 года, и Лукас Вакес, в добавленное время, были авторами двух многочисленных посетителей. А Агуэро в последней игре со скидкой забил почетный гол для местной команды. Хави Эрнандес собирался избежать поражения в следующем Classic, сыграв два с половиной месяца спустя (12 января 2022 года) на стадионе имени короля Фахда в Саудовской Аравии. Просто подписанный, чтобы получить команду прямо, погрязший в депрессии, которая привела к увольнению Кумана, Хави возглавил свой первый Classic в полуфинале Суперкубка Испании, на нейтральной стадии. Его «Барсе» удалось дважды сравнять счет (Де Йонг ответил на 41-й минуте на гол, забитый Винисиусом на 25-й; а Ансу Фати снова сравнял счет в 83, после гола, забитого Бенземой в 72). Но в овертайме Вальверде сделал 2-3. В это воскресенье у Хави есть возможность завершить серию из шести матчей, не зная победы над вечным соперником. Всего 1113 дней без празднования триумфа против «Реала», когда в предыдущем заезде «Классики» «Барса» провела семь игр без поражений, все с Вальверде на скамейке запасных. ШЕФ гмч/ВМК/яп/ог