Технический лист Кубка Либертадорес-2022 «Стронгест-Католика Эквадора»

Команда Боливии The Strongest вышла в групповой раунд Кубка Либертадорес 2022 года, победив со счетом 2:1 в Ла-Пасе против Католического университета Эквадора в ответном матче третьего этапа континентального турнира.

Технический лист матча выглядит следующим образом:

Кубок Либертадорес - Третья фаза - ответный матч

Самый сильный - Универсидад Католика 2 - 1 (1-1)

Стадион: Эрнандо Сайлес (Ла-Пас)

Рефери: Уилтон Перейра Сампайо (BRA)

Цели:

Самые сильные: Энрике Триверио (2), Родриго Амарал (83)

Католический университет: Исмаэль Диаз (7)

Предупреждения:

Самые сильные: Апонте Гутьеррес (49), Родриго Амарал (85)

Католический университет: Мартинес (66), Диас (78)

Выравнивания:

Самые сильные: Гильермо Вискарра — Фернандо Сауседо, Гонсало Кастильо, Исмаэль Бенегас, Хуан Пабло Апонте — Лучано Урсино (Саул Торрес, 76), Диего Уайар, Родриго Амарал (Луис Демикель, 87) — Генри Вака, Энрике Триверио, Хайме Дарио Арраскаита (Жаир Рейносо, 67). DT: Кристиан Диаз.

Католический университет: Хосе Карденас - Грегори Анангоно, Роксон Ренетерия, Юбер Москера, Лайан Лоор (Родриго Ривас, 87) - Уолтер Чала (Лисандро Алзугарай, 74), Сантьяго Самора (Даниэль Клавихо, 75), Факундо Мартинес, Кевин Минда (Уильям Севальос, 62), Исмаэль Диас - Кристиан Мартинес Борнез Ха. DT: Мигель Ронделли.

бдс/ма