Технический лист матча 9 октября-Дельфин за Копа Судамерикана-2022

9 октября победил Дельфина со счетом 2:0 (частичный 2-0) в этот четверг в Гуаякиле в ответном матче первого этапа Кубка Судамерикана-2022.

Копа Судамерикана 2022 - Первый этап - Ответные матчи

9 октября — Дельфин 2 — 0 (2-0)

Стадион: Альберто Спенсер Model (Гуаякиль)

Рефери: Кристиан Гарай (CHI)

Цели:

9 октября: Филлипс (35), Луна (40)

Предупреждения:

9 октября: Харамильо (23), Уильямс (39), Кинонес (82)

Дельфин: Кайседо (37), Бангера (39)

Выравнивания:

9 октября: Хорхе Пинос — Маркос Канга, Кевин Бесерра, Дарвин Торрес, Джованни Назарен — Мауро да Луз, Хосе Касарес Кинонес, Ренни Харамильо, Рикардо Филлипс (шахта Глендис 72) — Ньютон Уильямс (Альфред Стивенс 72), Дэнни Луна (Eder Cetre 80). DT: Хуан Карлос Леон.

Дельфин: Максимо Бангера - Родриго Видаль, Николас Баццана, Луис Кайседо (Энди Бурбано 86), Уилмер Менесес - Джостин Альман, Гонсало Гонсалес (Эдинсон Меро 77), Луис Чикаиза, Чарльз Велес (Уистон Фернандес 59), Яннер Корозо (Хуан Диего Рохас Кайседо 59) - Джон Сифуэнтес. DT: Уильям Сангинетти.

бдс-кл