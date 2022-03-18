Технический паспорт матча Гуабира-Вильстерманн за Кубок Судамерикана-2022

Гуабира победил Хорхе Вильстерманна со счетом 3:0 (частичный 1:0) в этот четверг в Монтеро, Боливия, во втором матче первого этапа Южноамериканского Купа-2022.

Копа Судамерикана 2022 - Первый этап - Ответные матчи

Гуабира — Хорхе Вильстерманн 3 — 0 (1-0)

Стадион: Жилберто Парада (Монтеро)

Рефери: Гильермо Герреро (ECU)

Цели:

Гуабира: шахта (20, 50), Фигероа (90+3)

Предупреждения:

Гуабира: Роблес (55), Фигероа (86), желтый (88)

Хорхе Вильстерманн: Вильярроэль (50)

Выравнивания:

Гуабира: старейшина Арауз — Фран Супаябе, Нельсон Амарилла, Мерардо Дэвид Роблес, Хайро Веласко — Диего Хосе Ойос (Альваро Кирога 82), Алехандро Мелеан, Луис Уртадо (Густаво Передо Ортис 46, Фигероа 82), Хуан Монтенегро — Кевин Мина, Луис Леал. DT: Виктор Антело.

Хорхе Вильстерманн: Луис Фернандо Карденас Монтенегро - Карлос Анес, Эдемир Родригес, Сантьяго Эчеверрия, Луис Франсиско Родригес Сегада - Сесар Меначо (Родриго Маурисио Варгас 74), Мозес Вильярроэль (Кристиан Мачадо 90+3), Хавьер Андрес Сангинетти (Рауль Кастро 39), Хосе Луис Варгас, Сержиньо - Андрес Чавес (Умберто Осорио 74). DT: Мигель Понсе.

бдс-кл