Танзанийский масаи разделился из-за изгнания из заповедника Нгоронгоро

Уже более века танзанийские пастухи масаи живут с зебрами, слонами и антилопами гну в Нгоронгоро. Но в условиях роста численности населения и их стада правительство планирует изгнать их из этого заповедника.

Число людей, проживающих в этом объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, увеличилось с 8000 в 1959 году до более чем 100 000 человек. Крупный рогатый скот вырос быстрее всех: с 260 000 голов в 2017 году до более миллиона голов в настоящее время.

Танзания позволяет коренным общинам, таким как масаи, жить в определенных национальных парках. Но в последнее время отношения между скотоводами и дикой природой становятся все более противоречивыми, и иногда животные нападают на людей или скот.

Президент Самия Сулуху Хасан забил тревогу в прошлом году. «Нгоронгоро пропал без вести», - сказал он.

«Мы договорились сделать его уникальным, позволив людям и животным жить вместе, но человеческое население сейчас выходит из-под контроля», - сказал он, попросив изучить способы сдерживания потока населения.

С тех пор все чаще ведутся споры о возможном изгнании масаи из этого парка, известного своим огромным вулканическим кратером.

Премьер-министр Кассим Маджалива предложил программу добровольного переселения в районе Хандени, в 370 километрах от кратера, где правительство выделило 162 000 гектаров для животноводов.

«Мы везем их в районы, где они будут иметь доступ к школам, больницам и электричеству», а также пастбища и земли, которые будут обрабатываться, сказал он.

- Историческое присутствие -

Община масаев разделена по этому вопросу.

Для многих Нгоронгоро — единственный дом, который они когда-либо знали. «Мой отец и мать родились здесь, и мы жили здесь. Я не готова уйти», - говорит женщина, которая просто хочет назвать свое имя, Роуз, из страха перед властями.

Задолго до создания в 1950-х годах национальных парков, направленных на привлечение туристов, масаи сожительствовали с природой в Серенгети или Нгоронгоро.

Но в связи с изменением климата, которое вызывает все более длительные периоды засухи, фермеры и их стада борются за воду и пищу вместе с дикими животными.

Присутствие скота и звук коровьих колокольчиков заставляют некоторых животных бежать и угрожают туристической активности, на которую приходится 18% ВВП страны.

«Если мы позволим им это сделать, мы прервем большую миграцию антилоп гну», — говорит один из сотрудников по охране окружающей среды, ссылаясь на анонимность из соображений безопасности.

Во время визита AFP в регион в начале марта вблизи участков масаи было замечено всего несколько зебр.

— Нет масаи, охотники да —

Местные активисты и лидеры оппозиции обвиняют власти в том, что они ссылаются на охрану окружающей среды для защиты экономических интересов, напоминая прецеденты богатых иностранцев, которым были предоставлены права на охоту на животных в Нгоронгоро.

«Крупные общества косвенно удаляют нас с земли наших предков во имя защиты окружающей среды», — заявил в Twitter правозащитник из племени масаи Онесмо Оленгурумва.

В 2009 году тысячи семей масаев были изгнаны из Лолиондо, расположенного в 125 километрах от заповедника Нгоронгоро, чтобы позволить эмиратскому обществу организовать охотничьи поездки. Правительство прекратило действие соглашения в 2017 году после обвинений в коррупции.

«Масаи стали крупнейшими жертвами изгнаний, осуществленных во имя защиты окружающей среды в Танзании, за которые они никогда не получали законной или надлежащей компенсации», — написал в Твиттере Тунду Лиссу, вице-президент оппозиционной партии «Чадема».

«Настало время, чтобы эти ошибки были исправлены, вместо того, чтобы повторять старые несправедливости», - сказал он.

Онлайн-петиция против изгнания масаи собрала более трех миллионов подписей.

— «Как предательство» —

Но перед лицом растущего конфликта между людьми и дикой природой некоторые фермеры готовы к маршу.

В начале марта слон убил человека, собиравшего дрова в Нгоронгоро. В августе трое детей погибли при нападении львов недалеко от заповедника во время поиска бездомного скота.

«Лично я буду уважать предложение правительства, так как оно гарантирует лучшую жизнь для моего скота и меня», - говорит Лазаро, который не хочет называть свою фамилию, чтобы не расходиться с лидерами масаи.

На прошлой неделе премьер-министр Маджалива заявил, что более 450 человек согласились переехать в Хандени.

Другие все еще сомневаются. «Я хочу продолжать жить здесь, но давление со стороны правительства заставляет меня задуматься об отъезде», — объясняет один Масаи. «Но если принять это легко, это как предательство вождей наших племен».

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