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Россия

Сильное пересечение границы между Сантьяго Кафьеро и Хорхе Ланата: ADEPA и FOPEA отвергли оскорбление министра иностранных дел журналиста

Обе организации выступили через несколько часов после того, как замечания чиновника были распространены, когда он ответил на критику коммуникатора за его произношение на английском языке

Newsroom Infobae

18 март 2022

Министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро и журналист Хорхе Ланата снялись в эту пятницу в остром споре, который включал оскорбление на английском языке должностным лицом радиоведущего Митре. Спустя несколько часов Аргентинский форум журналистики (FOPEA) и Ассоциация аргентинских журналистских организаций (ADEPA) выступили публично и отвергли заявления бывшего руководителя аппарата.

«Мы сожалеем о необычном отношении министра иностранных дел Сантьяго Кафьеро, который во время интервью на радио Urbana Play ответил оскорблением на критику журналиста Хорхе Ланата. Министр иностранных дел оскорбил журналиста, используя английский термин», — говорится в первом посте ADEPA.

Затем организация завершила небольшую ветку в Твиттере с помощью дополнительного поста. «Мы повторяем, что терпимость к пристальному вниманию и журналистской критике со стороны официальных лиц является признаком уважения свободы прессы и здоровья в общественных дебатах», — заключили они.

«Форум аргентинской журналистики выражает солидарность с журналистом Хорхе Ланата и отвергает жалобы министра иностранных дел Сантьяго Кафьеро», - говорится в сообщении FOPEA, также через свои официальные социальные сети. Первый пост сопровождался хэштегом #FOPEALibertadDeExpresión.

В этой связи они также объяснили ситуацию: «Во время интервью Urbana Play министр иностранных дел оскорбил коллегу Radio Mitre фразой на английском языке, перевод которой представляет собой личное оскорбление».

«FOPEA понимает, что журналистика подвергается критике и что ее необходимо постоянно подвергать сомнению, чтобы повысить качество профессиональной работы», - продолжили представители организации. Однако такое расхождение или дискомфорт по поводу мнения не могут быть сведены к оскорблениям и личным обидам».

Наконец, они добавили: «Гораздо меньше, когда речь идет о государственных служащих. Именно они должны подавать пример уважения к свободе выражения мнений».

Чтобы понять причину конфликта, мы должны вернуться к недавней поездке министра правительства Альберто Фернандеса на Ближний Восток в поисках инвестиций. В этом контексте его пригласили на выставку в Дубае, где он выступил с речью на английском языке, которая подверглась критике в социальных сетях за трудности, которые министр продемонстрировал с произношением (видео 1). Ланата обратился к смешной ситуации в своей программе, а также подчеркнул ошибки канцлера в выражении себя на английском языке.

В эту пятницу с Кафьеро проконсультировалась по этому вопросу журналистка Мария О Доннелл на радио Urbana Play. «У меня была речь на испанском языке, и когда я приехал, мне сказали, что синхронного перевода нет, и я сделал это на английском языке, потому что это было частью скромности; наша дипломатическая миссия не в том, чтобы радовать тех, кто сломал страну произношением», - ответил он.

Бывший начальник штаба сказал, что он доволен своим уровнем английского языка и использует язык на большинстве встреч, в которых он участвует, без переводчика. Чтобы продемонстрировать свои знания, Кафьеро пошутил и поприветствовал собеседника на английском языке в конце интервью. И в этом контексте он удивился сленговым оскорблением: «Ланата говорил обо мне глупые вещи, я думаю, Ланата - мудак» (по-испански Ланата говорил обо мне глупые вещи, я думаю, Ланата - мудак). Слово «dickhead» имеет и другие значения: рывок, имбецил и головка пениса.

Как и ожидалось, Ланата подобрала перчатку. В 10 часов в своем обычном шоу с Эдуардо Файнманом - который по иронии судьбы оделся военным из-за начала войны с инфляцией - он сослался на высказывания Кафьеро и удвоил свою критику.

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