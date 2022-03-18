Сильное пересечение границы между Сантьяго Кафьеро и Хорхе Ланата: ADEPA и FOPEA отвергли оскорбление министра иностранных дел журналиста

Министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро и журналист Хорхе Ланата снялись в эту пятницу в остром споре, который включал оскорбление на английском языке должностным лицом радиоведущего Митре. Спустя несколько часов Аргентинский форум журналистики (FOPEA) и Ассоциация аргентинских журналистских организаций (ADEPA) выступили публично и отвергли заявления бывшего руководителя аппарата .

«Мы сожалеем о необычном отношении министра иностранных дел Сантьяго Кафьеро, который во время интервью на радио Urbana Play ответил оскорблением на критику журналиста Хорхе Ланата. Министр иностранных дел оскорбил журналиста, используя английский термин», — говорится в первом посте ADEPA.

Затем организация завершила небольшую ветку в Твиттере с помощью дополнительного поста. «Мы повторяем, что терпимость к пристальному вниманию и журналистской критике со стороны официальных лиц является признаком уважения свободы прессы и здоровья в общественных дебатах», — заключили они.

«Форум аргентинской журналистики выражает солидарность с журналистом Хорхе Ланата и отвергает жалобы министра иностранных дел Сантьяго Кафьеро », - говорится в сообщении FOPEA, также через свои официальные социальные сети. Первый пост сопровождался хэштегом #FOPEALibertadDeExpresión.

В этой связи они также объяснили ситуацию: «Во время интервью Urbana Play министр иностранных дел оскорбил коллегу Radio Mitre фразой на английском языке, перевод которой представляет собой личное оскорбление».

«FOPEA понимает, что журналистика подвергается критике и что ее необходимо постоянно подвергать сомнению, чтобы повысить качество профессиональной работы», - продолжили представители организации. Однако такое расхождение или дискомфорт по поводу мнения не могут быть сведены к оскорблениям и личным обидам».

Наконец, они добавили: «Гораздо меньше, когда речь идет о государственных служащих. Именно они должны подавать пример уважения к свободе выражения мнений ».

Чтобы понять причину конфликта, мы должны вернуться к недавней поездке министра правительства Альберто Фернандеса на Ближний Восток в поисках инвестиций. В этом контексте его пригласили на выставку в Дубае, где он выступил с речью на английском языке, которая подверглась критике в социальных сетях за трудности, которые министр продемонстрировал с произношением (видео 1). Ланата обратился к смешной ситуации в своей программе, а также подчеркнул ошибки канцлера в выражении себя на английском языке.

В эту пятницу с Кафьеро проконсультировалась по этому вопросу журналистка Мария О Доннелл на радио Urbana Play. «У меня была речь на испанском языке, и когда я приехал, мне сказали, что синхронного перевода нет, и я сделал это на английском языке, потому что это было частью скромности; наша дипломатическая миссия не в том, чтобы радовать тех, кто сломал страну произношением», - ответил он.

Бывший начальник штаба сказал, что он доволен своим уровнем английского языка и использует язык на большинстве встреч, в которых он участвует, без переводчика. Чтобы продемонстрировать свои знания, Кафьеро пошутил и поприветствовал собеседника на английском языке в конце интервью. И в этом контексте он удивился сленговым оскорблением: «Ланата говорил обо мне глупые вещи, я думаю, Ланата - мудак» (по-испански Ланата говорил обо мне глупые вещи, я думаю, Ланата - мудак). Слово «dickhead» имеет и другие значения: рывок, имбецил и головка пениса.

Как и ожидалось, Ланата подобрала перчатку. В 10 часов в своем обычном шоу с Эдуардо Файнманом - который по иронии судьбы оделся военным из-за начала войны с инфляцией - он сослался на высказывания Кафьеро и удвоил свою критику.

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