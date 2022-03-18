Рейтинг Spotify: 10 самых популярных песен в Аргентине

Музыкальное предложение никогда не было таким обширным, как сегодня, поэтому многим людям легко почувствовать себя устаревшим, однако с появлением таких платформ, как Spotify, быть в курсе самых популярных на данный момент стало проще.

Spotify предоставил своим пользователям плейлисты, где они могут проверить новости и песни, завоевывающие аргентинскую публику.

Реггетон, поп, баллады и региональная музыка - это самые популярные хиты в Аргентине в эту пятницу, 18 марта:

1. Marte

Последний сингл Софии Рейес и Марии Бесерры уже воспринимается как новая классика. «Marte» входит сегодня твердым шагом в список песен, которые чаще всего слушают на этой потоковой платформе. В настоящее время у него больше 306 714 просмотров.

2. Отчаянная

3. Тьяго ПЗК: Сессии музыки на барпе, том 48

4. Параллельная вселенная

Если говорить об избалованных людях, мы должны упомянуть La K'onga и Nahuel Pennisi. Возможно, именно поэтому «Параллельная вселенная» дебютирует в рейтинге прямо на четвертом месте, набравшись в общей сложности 248 037 просмотров.

5. Фэнтези

6.

«Это только начинается» Дуки и Эмилии заняла нишу среди фаворитов на данный момент. Он имеет 240 838 репродукций, поэтому он продолжает занимать шестую позицию.

7. Tranquila

«Tranquila» от FMK и Марии Бесерра пользуется большим успехом среди пользователей этой платформы, набрав 231 086 просмотров. Сегодня он все еще находится на седьмой позиции.

8. Наступила ночь (feat. Круз Кафюн, Абхир Хати, Бежо, IMA) Ремикс

9. Между нами (ремикс) с Ники Николь

10. Ловушка — закон

А такого благоприятного числа, как 205 889 просмотров, недостаточно для дальнейшего продвижения в рейтинге. Таким образом, хит LIT killah теряет места в списке самых слушаемых песен. Сегодня он находится на десятом месте.

В музыкальной индустрии Аргентина является одной из самых трудных для завоевания стран, но тем, кому это удается, гарантированы двери к успеху, которого добились эти артисты. Помните, что эта десятка обновляется каждые 24 часа.

Рост Spotify

Основанная в 2006 году, шведская компания официально начала свою деятельность в Европе 7 октября 2008 года и постепенно завоевала присутствие по всему миру, в настоящее время находясь в 187 странах и предлагая музыку более семи миллионов исполнителей.

Сегодня стриминговая платформа имеет соглашения с лейблами Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music и другими.

Что

касается подкастинга, Spotify объявила в ноябре 2020 года о покупке и приобретении рекламной и подкаст-платформы Megaphone за 235 миллионов долларов, которая послужила для монетизации аудио.

Согласно данным, опубликованным Spotify, в 2019 году у него было 217 миллионов подписчиков, которые увеличились до 345 миллионов в 2020 году, а в 2021 году, несмотря на пандемию, они достигли 365 миллионов подписчиков, из которых почти 50% являются платными клиентами.

качестве модели Spotify предложила платить артистам в своем каталоге фиксированную цену за проданную песню или альбом и выплачивать гонорары в зависимости от количества воспроизведений исполнителей пропорционально общему количеству транслируемых песен, в отличие от конкурентов, которые платят за физические продажи или загрузки.

Кроме того, 70% его общего дохода идет правообладателям, в основном звукозаписывающим лейблам, которые затем платят артистам на основе их индивидуальных контрактов.

Следует отметить, что в настоящее время любой может пользоваться бесплатным сервисом Spotify, если вы готовы мириться с рекламой и ограничениями, такими как невозможность пропустить некоторые песни.

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