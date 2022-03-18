Испания и Марокко прекращают дипломатическую напряженность из-за Западной Сахары

Испания сделала радикальный поворот в пятницу, отказавшись от своей нейтральной позиции и поддержав Марокко в отношении спорной территории Западной Сахары, положив конец дипломатическому кризису между двумя странами.

«Испания считает, что инициатива автономии, представленная в 2007 году [Марокко], является самой серьезной, реалистичной и надежной основой для урегулирования этого спора» между Рабатом и борцами за независимость Сахары из Фронта ПОЛИСАРИО заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пресса в Барселоне.

Таким образом, министр подтвердил заявление марокканского королевского дома, в котором было опубликовано письмо, направленное президентом испанского правительства Педро Санчесом королевству Алави.

Не ссылаясь на письмо и не упоминая Сахару, испанское правительство незадолго до этого объявило о «новом этапе» в отношениях с североафриканской страной.

Эта позиция представляет собой радикальное изменение, поскольку до сих пор Испания выступала за нейтралитет между Рабатом и Полисарио.

Конфликт в Западной Сахаре, бывшей испанской колонии, которую ООН считает «несамоуправляющейся территорией», десятилетиями противостоит Марокко с Фронтом ПОЛИСАРИО, поддерживаемым Алжиром.

Рабат, который контролирует около 80% этой территории, предлагает план автономии под своим суверенитетом. Независимые сторонники призывают к проведению референдума по самоопределению, организованного ООН, запланированного на прекращение огня 1991 года, которое так и не состоялось.

— Испания «уступила» —

В рамках нормализации отношений между двумя странами Испания объявила о визите Педро Санчеса в Марокко, дата которого не была указана.

Глава испанской дипломатии Хосе Мануэль Альбарес посетит Рабат «до конца месяца», говорится в заявлении правительства Испании.

По мнению Игнасио Камбреро, испанского журналиста, специализирующегося на отношениях между двумя странами, «испанское правительство уступило основному требованию Марокко», которое попросило его поддержать «его предложение об автономии» от Западной Сахары.

«Это важное изменение», потому что «как того требует Марокко, оно предается гласности», пояснил он. «Испанские власти всегда помогали Марокко в последние годы, но они никогда не хотели обнародовать это», - сказал он.

В заявлении министерство иностранных дел Марокко приветствовало «позитивные позиции и конструктивные обязательства Испании в отношении марокканской Сахары».

Делегация ПОЛИСАРИО в Испании обвинила Мадрид в том, что он «поддался шантажу и политике страха, используемой Марокко».

- Миграционный кризис в Сеуте -

Дипломатический кризис между Марокко и Испанией начался в апреле 2021 года, когда Мадрид разрешил лидеру Фронта ПОЛИСАРИО Брахиму Гали, заклятому врагу Рабата, прибыть на полуостров для госпитализации в связи с COVID-19.

В мае тысячи мигрантов были вынуждены проникнуть в Сеуту, испанский анклав на севере Марокко.

До объявления этой пятницы напряженность спала, не исчезнув. Посол Марокко в Мадриде, которого вызвали на консультации в мае, еще не вернулся в Испанию.

По словам Бернабе Лопеса, профессора арабских и исламских исследований Автономного университета Мадрида, основная цель жеста испанского правительства в отношении Сахары заключается в управлении миграционными потоками из Марокко.

«Это предполагает немного затягивание гаек, чтобы было немного больше контроля, а не то преднамеренное отсутствие контроля, которое есть у Марокко», - говорит он.

Западная Сахара является ключевым вопросом для Марокко на любых переговорах.

В обмен на возобновление дипломатических отношений с Израилем Марокко добилось признания «кожистости» бывшей испанской колонии Соединенными Штатами, возглавляемой тогда Дональдом Трампом.

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