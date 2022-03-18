Шесть тысяч километров на такси доставят украинских беженцев в Испанию

Прибыв в Варшаву пешком и на машине, спасаясь от войны в Украине, 22-летняя Кристина Трач не смогла найти способ поехать в Испанию, где живет ее сестра.

Затем он узнал, что группа таксистов из Мадрида прибыла в Польшу для доставки необходимой помощи и в понедельник возвращается в Испанию со 135 украинцами из центра беженцев в польской столице.

«Они — наши герои», — сказал Трач агентству AFP вскоре после прибытия колонны из 29 такси в церковь в центре Мадрида в четверг утром, на фоне приветствия группы людей, ожидающих их.

Большинство беженцев — женщины и дети, у которых, как и у Трача, есть друзья или семья в Испании. В группу также входили четыре собаки и кошка.

Скоро они получат защищенный статус, который позволит им получить вид на жительство и разрешение на работу.

«Я собираюсь искать работу, чтобы иметь деньги, чтобы помочь моей стране и моей семье», - пояснила Трач, сирота, оставившая бабушку и дедушку в Киеве, где работала телемаркетологом.

Она выучила испанский язык в отпуске, который провела с испанской семьей в детстве.

Колонна с двумя водителями на транспортное средство поочередно за рулем отправилась из Мадрида в Польшу в пятницу, чтобы проехать 6000 км туда и обратно.

Среди водителей такси также были румынские или эквадорские иммигранты.

Несколько водителей и пассажиров попрощались с объятиями и слезами после совместного путешествия по Европе.

Среди них Ольга Шокарева, женщина, которая направлялась в Испанию с младшим сыном, оставив после себя еще одного сына и мужа, которые остались в Украине: «борются за свою жизнь, за независимость нашей страны», — рассказывала она во время поездки.

- «Измененные жизни» —

Люди со всей Западной Европы ездят на автомобиле или собирают ресурсы для аренды автобусов, чтобы помочь украинцам переехать в новые дома.

Идея создания конвоя возникла во время разговора о войне, которую несколько таксистов вели в ожидании клиентов в аэропорту Мадрида.

Когда один водитель предложил поехать в Польшу, чтобы доставить украинских беженцев в Испанию, несколько других подписались, сказал Хосе Мигель Фунес, представитель Мадридской профессиональной федерации такси, которая координировала операцию. Вскоре к ним присоединились десятки водителей.

«Реакция была невероятной, мы этого не ожидали», — поздравил Фунес.

Хавьер Эрнандес, который привез пару с 12-летним сыном в Испанию, объяснил, что не может сидеть сложа руки, «наблюдая за изображениями детей, женщин», спасающихся от бомбардировки.

Сначала беженцы стеснялись и не выходили из машины, когда колонна остановилась, чтобы отдохнуть, но затем «обняли нас, они пошутили», сказал этот 47-летний таксист.

«Всего за один день его жизнь изменилась, это очень захватывающе», - добавил Эрнандес, преуменьшая то, чего он достиг: «Это ничего, это вождение в течение нескольких дней, чем мы и занимаемся в Мадриде».

По оценкам организаторов, операция обошлась примерно в 50 000 евро (55 000 долларов США), в основном в виде топлива и платы за проезд, покрытые за счет пожертвований, в основном от водителей такси.

«У нас фантастические люди», - сказал 38-летний Хесус Андрадес, один из координаторов каравана, который отвечал за перевозку трех женщин.

«Даже некоторые дети таксистов пришли, чтобы отдать деньги из своих копилок», — пояснил Андрадес.

- «Песчинка» —

Таксисты в Мадриде уже давно помогают в кризисных ситуациях.

Во время терактов 2004 года в испанской столице, в результате которых погибло почти 200 человек, водители такси доставили раненых в больницу.

А в разгар пандемии covid в Испании в 2020 году они заботились о том, чтобы доставить врачей из дома домой или больных в больницу.

«Мы скромные люди. Я точно верю, что самые скромные люди становятся более вовлеченными», - сказал Эрнандес, который год жил на улицах после того, как перенес депрессию из-за развода.

Более трех миллионов человек бежали из Украины с тех пор, как Россия вторглась в страну 24 февраля, и Польша приняла большинство из них, согласно данным Организации Объединенных Наций.

Посольство Украины в Мадриде помогало отбирать беженцев для конвоя.

Как и другие водители, участвовавшие в караване, 34-летняя Нурия Мартинес заявила, что готова вернуться на дорогу, чтобы забрать больше беженцев.

«Дома ничего нельзя сделать, сидя на диване, мы должны собрать песчинку», - сказала Мартинес, которая привела мать и двухмесячного ребенка.

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