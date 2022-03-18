Суббота 19 и воскресенье 20 марта 2022

Мадрид, 18 марта СУББОТА 19 .-Международная разработка. — Россия продолжает военную кампанию на Украине, которая повысила популярность ее президента Владимира Путина, несмотря на растущую изоляцию страны из-за ужесточения западных санкций. (фото) (видео) .-Бурлача Балка (Украина). - Как и многие украинские женщины, жизнь Ирины была заморожена, когда началась война, но через несколько дней она решила отправиться на военную базу, чтобы научиться использовать оружие, чтобы защитить свою семью от российских войск. (фото) (видео) .-Будапешт (Венгрия) .- Гуманитарные НПО и венгерская независимая пресса осуждают пассивность венгерского ультранационалистического правительства перед лицом наплыва беженцев, спасающихся от войны в Украине. (фото) (видео) - Абердин (Великобритания). Шотландские консерваторы, главная оппозиционная сила в этом регионе, собираются на своей весенней конференции, чтобы стать реальной альтернативой и противостоять правительству независимости, которое стремится сломать Соединенное Королевство, проведя новый референдум в конце 2023 года. (видео) .-Майами (США) .- «Мы не предатели», можно жить в согласии с украинцами. Вот как громкие российские иммигранты, живущие в Майами, реагируют президенту Владимиру Путину после того, как президент жестко напал на них за то, что они не поддержали его правительство. (фото) (видео) .-Брюссель (Бельгия). - Некоторые депутаты Европарламента продолжают пользоваться возможностью удаленно появиться в наследство от пандемии, но теперь из ресторана или автомобиля, а не у себя дома. Эти обстоятельства затрудняют работу переводчиков и могут поставить под угрозу их слуховое здоровье. (фото) (видео) .-Брюссель (Бельгия). - Поиск дома и работы является главным приоритетом для украинских изгнанников, недавно прибывших в Брюссель, которые таким образом пытаются избежать, по крайней мере психологически, своего статуса беженца, стремясь начать новую жизнь, полную неопределенностей, в самом сердце Европейского союза (ЕС). (фото) (видео) .-Corsier sur Vevey (Швейцария). - Музей в честь Шарля Чаплина, в швейцарском фермерском доме, где художник провел последние 25 лет своей жизни в изгнании, отмечает выставкой столетия «Эль-Чико», его первого полнометражного фильма, работы в пользу социальных изгоев, которая когда-то вызвала скандал. (фото) (видео) .-Гвадалахара (Мексика). - Дегустация мексиканского напитка текилы - это чувственный опыт, который приглашает не только попробовать этот дистиллят растения агавы, произрастающего в штате Халиско, но и соблазниться историями и знаниями опытных дегустаторов. (фото) (видео) ВОСКРЕСЕНЬЕ 20. — Международные призывы. — Российское наступление на Украине вступает в двадцать пятый день, поскольку боевые действия продолжаются на севере и юго-востоке из-за отсутствия ощутимого прогресса в результате медленного переговорного процесса. (фото) (видео) .-Варшава (Польша). - Подавляющее большинство украинских семей прибывает в Польшу, дергая собачий поводок или держа в руках переноску для кошек, что заставило польских соседей пожертвовать кормом, игрушками, поводками и шлейками для домашних животных, в то время как НПО пытаются спасти животных, попавших в зоопарки. (фото) (видео) .-Лима (Перу). - Пандемия, вызванная COVID-19, не будет изучаться в Перу как еще один эпизод в истории, поскольку это событие порождает множество последствий, таких как неравенство и открытие социальных разрывов, которые, согласно последнему исследованию, отредактированному Oxfam, кажется, очень трудно закрыть. (фото) (видео) ФТВ/ЕФЕТВ Если вы хотите узнать о других событиях и информационных мероприятиях, запланированных на сегодня или на любой из следующих 365 дней в Испании и во всем мире, мы предлагаем вам Всемирную цифровую повестку дня, доступ к которой можно получить через Интернет и мгновенно обновляется каждый раз, когда EFE узнает о новом звонке. Этот инструмент позволяет сегментировать прогнозы в соответствии с интересами пользователя. Для получения дополнительной информации об этом или других продуктах, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону +34913467245 с 07.30 (GMT) до 19.00 (GMT) или по адресу clientes@efe.com.