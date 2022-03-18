Сент-Этьен и Труа сыграли вничью 1:1 во французской лиге

ПАРИЖ (AP) — Десятикратный чемпион французской лиги Сент-Этьен, как и Труа, по-прежнему находится под угрозой вылета после того, как обе команды подписали ничью со счетом 1:1 в пятницу.

Лебо Мотиба, южноафриканский нападающий, отправил Труа на фронт в начале матча ударом с близкого расстояния, пропущенным Абду Конте. Алжирский полузащитник Риад Будебуз сравнял счет с Сент-Этьеном в середине второго тайма с пенальти.

Сент-Этьен набрал восемь очков в матчах, в которых он находился в невыгодном положении в 2022 году, больше, чем любая другая команда лиги.

Труа идет на 15-й позиции, на два очка опережая Сент-Этьена, который занимает 18-е место.

Пари Сен-Жермен, лидер турнира, посещает Монако в воскресенье.