Российский Рублев вышел в полуфинал Индиан-Уэллса, победив Димитрова

Российский теннисист Андрей Рублев, второй сеяный в Indian Wells Masters 1000 после Рафаэля Надаля, вышел в полуфинал в пятницу, победив болгарина Григора Димитрова в двух сетах.

Рублев, 7-й номер в ATP, обыграл Димитрова (35-е место) со счетом 7:5 и 6-2 за один час и 32 минуты игры на центральном корте в Индиан-Уэллсе (Калифорния).

В субботнем полуфинале Рублев встретится с победителем последнего четвертьматча между американцем Тейлором Фрицем и сербом Миомиром Кечмановичем.

В другом полуфинале состоится поединок испанского теннисного поколения с Рафой Надалем, великим спортивным кумиром этой страны, против процветающего 18-летнего Карлоса Алькараса.

ГБВ/ол