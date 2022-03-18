Российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в чемпионатах Европы

Состоящий в единстве с Международным олимпийским комитетом (МОК), чемпионат Европы в Мюнхене 2022 года не будет приглашать и не допускать к участию российских и белорусских спортсменов и официальных лиц.
Решение было принято Советом Чемпионата Европы в Мюнхене 2022 (EC2022).
Председатель правления EC2022 Либор Варганик заявил: «Каждый из наших видов спорта уже подтвердил, что не приглашает и не разрешает участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в своих соревнованиях. Это соответствует рекомендациям МОК, Конфедерации олимпийского спорта Германии и других международных спортивных федераций».
«Мы едины в осуждении войны России против Украины, и мы все солидарны с Украиной и ее народом. Мы считаем, что участие российских и белорусских команд в нашем турнире невозможно».
Чемпионат Европы пройдет 11-21 августа в Мюнхене, Германия. Девять участвующих федераций: Европейская легкая атлетика, Европейская конфедерация волейбола, Европейская ассоциация каноэ, Европейский союз велосипедистов, Европейская гимнастика, Всемирная академическая греблей, Международная федерация спортивного скалолазания, Европейский союз настольного тенниса и Европейский триатлон.