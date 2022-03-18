Россия запускает «Союз МС-21» с первым российским экипажем за 15 лет

Москва, 18 марта Россия сегодня запустила корабль «Союз МС-21» на пути к Международной космической станции (МКС) с первым экипажем, интегрированным исключительно с российскими космонавтами с 2008 года. Запуск космического корабля, названного российским космическим агентством Роскосмос в честь Сергея Королева, считающегося отцом советской космонавтики и архитектором наиболее заметных ориентиров в истории освоения космоса, состоялся в 15.55 по Гринвичу с российского космодрома Байконур, в казахской степи.