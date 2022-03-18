Россия воздерживается от голосования гуманитарной резолюции по Украине в ООН

Россия воздерживается от голосования по гуманитарной резолюции по Украине в ООН, США, 17 марта 2022 года (AFP). Все более изолированная Россия отказалась в пятницу от голосования гуманитарной резолюции по Украине в Совете Безопасности ООН, потому что ей не хватало поддержки своих ближайших союзников, объявил в этот четверг нескольким дипломатам AFP, которые попросили анонимности». Они прибегли к «коспонсорству» для своего текста по гуманитарному аспекту, «и возврата не было», сказал посол, который попросил анонимности, намекая на то, что ни Китай, ни Индия не поддерживают спорную российскую инициативу и не проголосовали бы за нее. Россия, которая представила проект резолюции в Совет Безопасности во вторник, призвала провести голосование в среду, прежде чем передумать и перенести его на четверг, а затем на пятницу.Москва надеялась на поддержку Китая и Индии, двух стран, которые воздержались 25 февраля при голосовании по резолюции внесенное Соединенными Штатами и Албанией для осуждения «агрессии» Украины, на которую Россия наложила вето». На этой неделе, как ни странно, Россия представила резолюцию, в которой, среди прочего, содержится призыв к защите гражданских лиц, включая женщин и детей. Это циничная игра перед лицом огромных человеческих страданий», — заявила посол Великобритании Барбара Вудворд в четверг на пятом заседании Совета Безопасности, посвященном Украине с момента российского вторжения 24 февраля». Как раз когда российские войска напали на Мариуполь», в частности театр, в котором размещались сотни людей и детей, вспоминал британский дипломат». Украина никогда не станет победой Путина. Независимо от достигнутого прогресса, людей, которых он убивает, или городов, которые он разрушает», — предупредила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.prh-af/DGA