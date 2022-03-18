Сельские женщины привозят ароматические вещества и масла из своих садов в Колумбию

Джеимми Паола Сьерра Медельин (Колумбия), 18 марта То, что началось с небольших приусадебных участков для собственного потребления, постепенно превратилось в продуктивный проект, возглавляемый сельскими женщинами, примером ассоциативной и общественной работы в департаменте Антиокия (северо-запад) с разработкой ароматических соединений, масел и экстрактов. Под торговой маркой «Somos Campo» она работает в деревне Сан-Хосе, в муниципалитете Маринилья, на производственном предприятии, которое олицетворяет борьбу крестьян, которые объединились, чтобы внести свой вклад в устойчивое развитие сельских районов и продвижение к гендерному равенству. Как рассказала Эфе, Адриана Мария Торрес, технический координатор и партнер, в центре Ассоциации сельских женщин, ищущих будущее (AMCABF), созданной в 2004 году для стимулирования участия женщин в социальной, экономической и экологической сферах, был создан агробизнес, который изменил жизнь. «Были процессы лидерства, но женщины все еще зависели от своих мужей, поэтому необходимо создавать экономические проекты для нас», — утверждала Торрес. МЕЖДУ АРОМАТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ И МАСЛАМИ Женщины, у которых была свободная земля, начали сеять ароматические и лекарственные растения, а затем их обучали процессам трансформации. «С продажи только свежих или обезвоженных растений начался процесс индустриализации», - сказал он. У них уже есть десять разновидностей ароматических соединений в тисане, в дополнение к созданию экстракционных растительных масел и эссенций розмарина, эвкалипта и цитронеллы. Для AMCABF важным стимулом стала программа Базового метода ускорения агробизнеса (MBA), которая разрабатывается Interactar в партнерстве с бельгийской НПО ACTEC, правительством Наварры и Фондом дель Валье, которая направлена на то, чтобы помочь предпринимателям и агропредпринимателям увеличить их конкурентоспособность и ускорение роста бизнеса. «Это процесс устойчивости», сказал Торрес об ассоциации, которая насчитывает 37 членов, и об агробизнесе «Сомос Кампо», жизненно важном для колумбийских крестьян и их семей в сельской местности, чтобы найти «возможность быть счастливыми, двигаться вперед и жить достойно». ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО, ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЯ Лилиана Табарес, лидер Interactar по развитию агробизнеса, сказала Efe, что женское лидерство представляет собой «прекрасную возможность» для экономического развития в колумбийской сельской местности. «Сельские женщины являются лидерами, производителями, предпринимателями и поставщиками услуг. Их вклад жизненно важен для благополучия семей, общин и экономик», - сказал он. Этот сегмент населения представляет собой «значительную долю сельскохозяйственной рабочей силы» в Колумбии и подчеркнул, что они несут ответственность за производство большей части собранных продуктов питания, «особенно в натуральном сельском хозяйстве», помимо того, что они несут ответственность за большую часть неоплачиваемой работы по уходу. По этой причине он приветствует тот факт, что 47% населения, обслуживающего агробизнес по взаимодействию с MBA, составляют женщины. По данным Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), пандемия вызвала спад с точки зрения справедливости, и разрыв увеличился в стране до такой степени, что на каждые 10 мужчин, которые вышли из безработицы в прошлом году, это сделала только одна женщина. По данным Национального административного департамента статистики (DANE), в январе 2022 года уровень безработицы среди женщин в Колумбии составлял 19,4 процента, а среди мужчин — 11,2 процента. МЕНЕДЖЕРЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ Табарес пояснила, что цель корпорации заключалась в том, чтобы превратить сельских женщин в «агентов экономических, экологических и социальных изменений», потому что им удается «расширить возможности для развития сельской местности, своего благополучия и благополучия сельской общины». Она признала, что в некоторых регионах страны видеть женщину, возглавляющую ее, «не в пределах возможностей», и ее лидерские навыки могут быть ограничены, однако с помощью сопутствующих стратегий, которые они реализуют, они превратили сельских женщин в «коллективных руководителей проектов», как это произошло с АМКАБФ и его брендом» Сомос Кампо». «Женщины, наделенные полномочиями, начинают понимать, что если бы они смогли трансформировать свой агробизнес, свою ассоциацию и семью, они смогут трансформировать свое сообщество», — говорит Табарес. Из почти 49 000 предпринимателей, сопровождаемых «Интерактаром», которые имеют доступ к финансовым ресурсам и программы профессиональной подготовки, 52 процента составляют женщины. ШЕФ jps/раз/копия