Родриго Гонсалес танцует со своим подражателем, и плохое движение заставляет его вывихнуть плечо в прямом эфире.

Неожиданный момент произошел на съемочной площадке Amor y Fuego, когда на программу прибыл олицетворяющий Родриго Гонсалес и пригласил его танцевать. И дело в том, что водитель никогда не предполагал, что его правое плечо выйдет вживую, поэтому Джиджи Митре очень беспокоился, что ему пришлось отправить его на рекламный перерыв.

По возвращении коллега «Peluchín» призналась, что заботится о нем, потому что считает, что ему нужно срочно обратиться в медицинский центр; однако аниматор снова появился и объяснил, что именно произошло.

По словам Родриго Гонсалеса, у него была эта проблема с плечом с самого раннего возраста, но до сих пор он отказывался ее решать из-за времени восстановления, поскольку после операции ему пришлось отдыхать в течение трех месяцев.

«Мы вернулись, все в порядке, работает, есть люди, которые были напуганы, у меня на плече тема, которая есть у многих людей, если я сделаю плохой шаг, это выйдет, со мной никогда не случалось вживую, у меня это было с двадцатых годов, когда это началось, и это требует операции , которая очень проста, они три месяца выходных», - сказал он.

В другое время «Пелухин» объяснил, что он уже привык к отрыву плеча, хотя раньше с ним такого не случалось. Он также показал, что постановка шоу не понимала, что с ним произошло, когда он подошел к ним с просьбой потянуть ему руку.

« Люди испугались, потому что никто не знает, что у меня такое... Я бы сказал, пожалуйста, потяните его ко мне, чтобы он вернулся на место . Со мной случилось, что я поддерживаю себя и это выходит, я прошу людей вытащить его обратно на место», - сказал он.

Кроме того, водитель Amor y Fuego указал, что в первый раз, когда это произошло с ним, он испугался, потому что не понимал, что с ним происходит, но со временем ему удалось это контролировать. « В первый раз, когда это произошло со мной, я ничего не понимал и это действительно больно, а потом этого не произошло», - добавил он.

РОДРИГО ГОНСАЛЕС ПРОТИВ ХЕСУСА АЛЬСАМОРЫ

Родриго Гонсалес напомнил Хесусу Альсаморе, что на телевидении большая конкуренция, поэтому они оценивают талант, который генерирует аудиторию, больше, чем люди, которые годами готовились и не звонят спонсорам.

Этот комментарий появился после того, как бывший водитель указал, что когда он работал на телевидении, реалити-мальчик зарабатывал за день то, что ему платили за целый месяц.

« Если вы не генерируете результатов, если вы не получаете прибыль, если ваша зарплата не идет в соответствии с тем, что они зарабатывают, и больше, потому что если не то, что есть бизнес, это не НПО, они отправляют вас домой, как везде », - сказал он.

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