Керетаро побеждает «Атлетико Сан-Луис» со счетом 2:1 в начале дня мексиканского футбола

Забив гол аргентинца Леонардо Секейры, Керетаро обыграл «Атлетико Сан-Луис» со счетом 2:1 в четверг в игре, которая стартовала 11-й тур турнира по мексиканскому футболу Клаусура-2022, который проходил на стадионе «Морелос».

На 15-й минуте аргентинец Рубенс Самбуэса упустил возможность возглавить «Атлетико», забив пенальти, который спас уругвайский голкипер Вашингтон Агерре.

«Белые петухи» Керетаро забили 1-0:61 с пенальти, который Анхель Сепульведа взял слева от аргентинского вратаря Марсело Бароверо, который бросился на правую сторону.

1:1 команды Сан-Луиса достиг 67 и был забит испанцем Унаи Бильбао сбитым и на правую штангу, которая преодолела бросок Агерре.

Победа «Белых Петухов» была завершена в 77, когда Секейра подписал 2-1 головой на небольшой площади.

С этим результатом Керетаро набрал 11 очков, а Атлетико Сан-Луис остался с 10 очками.

Этот матч был сыгран на стадионе Морелос, а не на стадионе Ла Коррегидора, обычном доме Керетаро, в качестве меры предосторожности к посещению Атлетико Сан-Луис; эти команды поддерживают соперничество, известное как «классика ла 57» из-за дороги, соединяющей два города, и в которой были эпизоды насилие раньше.

Хотя это обязательство было выполнено за закрытыми дверями, оно было защищено 200 элементами безопасности.

В этот день пройдут две классики. В субботу на стадионе «Университарио» Тигр французского нападающего Андре-Пьера Жиньяка, лидера таблицы бомбардиров, примет Монтеррей в королевской классике, которая завершится серией из трех побед подряд.

В воскресенье на стадионе Халиско «Зоррос» Атласа, действующие чемпионы ацтеков по футболу, примет «Чивас» Гвадалахары в классическом тапатио.

—Итоги дня

-Четверг

Керетаро-Атлетико Сан-Луис 2-1

-пятница

Пуэбла Сантос

-Суббота

Тайгрес-Монтеррей

Пачука-Круз Азуль

Америка-Толука

Атлас-Гвадалахара

Масатлан-Леон

Тихуана — Хуарес

Должности:

- Оч Дж Г Е П ГК ДИФ

1. Пачука* 22 9 7 1 1 20 8 12

2. Пуэбла 21 10 6 3 1 18 9 9

3. Тигры* 20 9 6 2 1 20 13 7

4. Атлас 18 10 5 3 2 12 7 5

5. Круз Азул 17 10 5 2 3 17 13 4

6. Монтеррей* 15 9 4 3 2 13 7 6

7. Леон 15 10 4 3 3 9 10 -1

9. Гвадалахара 12 10 3 3 4 15 14 1

10. Пумы* 11 9 3 2 4 14 10 4

11. Святые 11 10 3 2 5 15 17 -2

13. Керетаро 11 11 2 5 4 10 15 -5

14. Тихуана* 11 9 3 2 4 8 14 -6

15. Атлетико Сан Луис* 10 10 3 1 6 11 14 -3

16. Хуарес 8 10 2 2 6 8 15 -7

17. Америка 7 10 1 4 5 10 16 -6

18. Масатлан* 7 9 2 1 6 10 17 -7

*У них есть ожидающий матч

стр/аг