Керетаро побеждает «Атлетико Сан-Луис» со счетом 2:1 в начале дня мексиканского футбола

Забив гол аргентинца Леонардо Секейры, Керетаро обыграл «Атлетико Сан-Луис» со счетом 2:1 в четверг в игре, которая стартовала 11-й тур турнира по мексиканскому футболу Клаусура-2022, который проходил на стадионе «Морелос».
На 15-й минуте аргентинец Рубенс Самбуэса упустил возможность возглавить «Атлетико», забив пенальти, который спас уругвайский голкипер Вашингтон Агерре.
«Белые петухи» Керетаро забили 1-0:61 с пенальти, который Анхель Сепульведа взял слева от аргентинского вратаря Марсело Бароверо, который бросился на правую сторону.
1:1 команды Сан-Луиса достиг 67 и был забит испанцем Унаи Бильбао сбитым и на правую штангу, которая преодолела бросок Агерре.
Победа «Белых Петухов» была завершена в 77, когда Секейра подписал 2-1 головой на небольшой площади.
С этим результатом Керетаро набрал 11 очков, а Атлетико Сан-Луис остался с 10 очками.
Этот матч был сыгран на стадионе Морелос, а не на стадионе Ла Коррегидора, обычном доме Керетаро, в качестве меры предосторожности к посещению Атлетико Сан-Луис; эти команды поддерживают соперничество, известное как «классика ла 57» из-за дороги, соединяющей два города, и в которой были эпизоды насилие раньше.
Хотя это обязательство было выполнено за закрытыми дверями, оно было защищено 200 элементами безопасности.
В этот день пройдут две классики. В субботу на стадионе «Университарио» Тигр французского нападающего Андре-Пьера Жиньяка, лидера таблицы бомбардиров, примет Монтеррей в королевской классике, которая завершится серией из трех побед подряд.
В воскресенье на стадионе Халиско «Зоррос» Атласа, действующие чемпионы ацтеков по футболу, примет «Чивас» Гвадалахары в классическом тапатио.
—Итоги дня
-Четверг
Керетаро-Атлетико Сан-Луис 2-1
-пятница
Пуэбла Сантос
-Суббота
Тайгрес-Монтеррей
Пачука-Круз Азуль
Америка-Толука
Атлас-Гвадалахара
Масатлан-Леон
Тихуана — Хуарес
Должности:
- Оч Дж Г Е П ГК ДИФ
1. Пачука* 22 9 7 1 1 20 8 12
2. Пуэбла 21 10 6 3 1 18 9 9
3. Тигры* 20 9 6 2 1 20 13 7
4. Атлас 18 10 5 3 2 12 7 5
5. Круз Азул 17 10 5 2 3 17 13 4
6. Монтеррей* 15 9 4 3 2 13 7 6
7. Леон 15 10 4 3 3 9 10 -1
9. Гвадалахара 12 10 3 3 4 15 14 1
10. Пумы* 11 9 3 2 4 14 10 4
11. Святые 11 10 3 2 5 15 17 -2
13. Керетаро 11 11 2 5 4 10 15 -5
14. Тихуана* 11 9 3 2 4 8 14 -6
15. Атлетико Сан Луис* 10 10 3 1 6 11 14 -3
16. Хуарес 8 10 2 2 6 8 15 -7
17. Америка 7 10 1 4 5 10 16 -6
18. Масатлан* 7 9 2 1 6 10 17 -7
*У них есть ожидающий матч
стр/аг