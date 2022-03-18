Цены в Японии выросли на 0,6% в феврале

Токио, 18 марта Индекс потребительских цен (ИПЦ) Японии вырос на 0,6% в феврале, согласно данным правительства в пятницу. Согласно данным, опубликованным Министерством внутренних дел и коммуникаций, динамика индекса, который исключает цены на свежие продукты из-за его высокой волатильности, знаменует шестой месяц подряд рост показателя. Это увеличение ИПЦ в основном связано с ростом стоимости энергии, которая выросла на 20,5% в годовом исчислении в феврале, что снова выше, чем рост, зафиксированный в январе (17,9%), тенденция, которая с сентября оказала влияние на счет за энергию в экономике третьего мира. Цены на проживание выросли на 6% в феврале, и другие сектора, такие как досуг, также повлияли на ИПЦ, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 3,8%, а также цены на продукты питания (1,6%). Со своей стороны, сектор бытовой утвари упал на 3,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это изменение далеко от целевого показателя в 2%, которого придерживается Банк Японии (BoJ), хотя рост ИПЦ в последний период года заставил банк пересмотреть прогноз инфляции на 1,1 процента. Цены в Японии выросли в январе на 0,2%. ШЕФ cgv/ics