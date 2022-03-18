Правительство Перу будет искать международные пути для отмены помилования Фухимори

Лима, 17 марта Правительство Перу обратится в международные органы правосудия, чтобы попытаться отменить решение Конституционного суда (КС) о восстановлении помилования, предоставленного в 2017 году бывшему президенту Альберто Фухимори (1990-2000), сообщил заместитель министра юстиции Хуан Карраско четверг. Чиновник, который также возглавляет Комиссию президентской милости, сказал, что «это будет означать (переходить) по международным каналам в Межамериканский суд по правам человека (Межамериканский суд по правам человека) и, таким образом, отменить это решение». «Существуют конституционные механизмы, к которым Перу обратится, когда нас уведомят» о резолюции ТС, подчеркнул Карраско после встречи с президентом Педро Кастильо в правительственном дворце в Лиме. ШЕФ даб/гдл/ла