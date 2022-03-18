Перу - Уругвай: новости о нападающих «Селеста» перед матчем за отборочный турнир Катар 2022

Сборная Перу столкнется с жесткими обязательствами перед своим уругвайским коллегой на 17-й день отборочного тура Южной Америки. Обе команды нуждаются в победе, чтобы иметь возможность претендовать на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В этом смысле «Селеста» будет иметь всю силу в наступлении, поэтому в этой статье мы расскажем вам о новостях каждого из четырех нападающих «Чарруа» .

Для начала стоит упомянуть, что несколько часов назад Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) объявила 26 футболистов, которые были вызваны на последний двойной матч квалификационного процесса против Перу в Монтевидео в четверг, 24 марта, и Чили в Сантьяго во вторник, 29 марта. Этот список включает в себя внушительные имена Луиса Суареса, Эдинсона Кавани, Дарвина Нуньеса и Максимилиано Гомеса. Все нападающие и кого мы разберем ниже:

ЛУИС СУАРЕС

Название «Пистолеро» выгравировано в международном футболе в Ливерпуле Англии и Барселоне в Испании, клубах, где он показал свою лучшую версию на Старом континенте. В настоящее время он играет в «Атлетико де Мадрид», к которому он прибыл в середине 2020 года. С «колхонеро» он выиграл испанский титул ЛаЛиги в том сезоне, став лучшим бомбардиром своей команды с 21 очком.

Однако его настоящее указывает на то, что он заменил Диего Симеоне в пользу дуэта Жуана Феликса-Антуана Гризманна. Фактически, его последний стартовый матч был 19 февраля в победе над Осасуной со счетом 3:0. Тем не менее, ему удалось превратить 11 голов в 36 матчей . Точно так же тот факт, что он естественный бомбардир со всем опытом в квалификации и чемпионатах мира, делает его опасным для Перу, забив 7 голов в 12 матчах, сыгранных в текущем отборочном процессе .

«Лучо» Суарес станет отличным ориентиром для Уругвая в атаке с Эдинсоном Кавани | Фото: Николас Селайя

ЭДИНСОН КАВАНИ

«Матадор» — еще одно известное оружие «Селеста». Его карьера хорошо известна в европейском футболе в таких клубах, как Палермо, Наполи, ПСЖ, а теперь и в «Манчестер Юнайтед». Английский актерский состав прибыл в середине 2020 года на операцию, согласованную на год. Но его отличная игра с 17 голами и 5 передачами в 39 играх заставила руководство продлить его на дополнительный сезон.

Теперь, в этом сезоне, его известность значительно упала с возвращением Криштиану Роналду на «Олд Траффорд». Нерегулярность команды также не помогла ему начать, поэтому это нашло отражение в 2 голах и 1 результативной передаче, которые он сыграл в 16 сыгранных матчах . Однако мы имеем в виду одного из лучших бомбардиров Уругвая за последние 20 лет вместе с Луисом Суаресом и наравне с историческим Диего Форланом. В нынешнем плей-офф у него всего 2 гола в 7 матчах , поэтому посмотрим, удастся ли ему пробудить свою голевую грань против «биколора».

«Матадор» Кавани не из хорошего сезона в «Манчестер Юнайтед», но он всегда представляет опасность в атаке | Фото: Агентства

ДАРВИН НУНЕС

Безусловно, лучший атакующий игрок на сегодняшний день. Его рост с момента прибытия в Европу (Альмерия из Испании) в 2019 году из Пеньярола был действительно впечатляющим. С «indálicos» он забил 16 голов в 32 матчах.

Однако его взрыв произошел от руки португальской «Бенфики», что позволило ему оказаться в прицелах великих Старого континента, таких как Ювентус, Атлетико де Мадрид, Манчестер Сити, среди прочих. В своем первом сезоне в составе «Глориозо» он забил 14 голов в 45 играх. В текущем сезоне он набрал 26 очков в 33 матчах, из которых 4 были в Лиге чемпионов, а 1 - в четвертьфинале против «Аякса» в Нидерландах . Это может перевести его в национальную сборную, с которой он все еще должен, потому что у него всего 1 гол в 7 сыгранных матчах . Очевидно, что он начал бы в банке с присутствием дуэта Суарес-Кавани, но это очень интересная альтернатива его 22 годам, которую «бело-красным» придется рассмотреть.

Дарвин Нуньес отлично представлен в Бенфике в Португалии | Фото: агентства

МАКСИМИЛИАНО ГОМЕС

Нападающий «Валенсии» из Испании — четвертый выбор Диего Алонсо в наступлении Уругвая . Он начинал в академии Defensor Sporting в своей стране, и его карьера, казалось, была на подъеме с точки зрения голов. Хотя он не сделал большого шага в Европе по сравнению с другими атакующими «чарруа». Его лучший сезон был в сезоне 2017/2018 в составе Сельты де Виго, где он забил 19 голов в 44 играх. В настоящее время в команде «черно-белых» он забил 3 гола в 29 играх, а в плей-офф - 1 гол в 4 матчах. Игрок, у которого, кроме неожиданности в последнюю минуту, не было бы много возможностей играть.

Макси Гомес — четвертая альтернатива Диего Алонсо, лидирует в Уругвае | Фото: AFP

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