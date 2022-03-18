Перу - Уругвай: новости о нападающих «Селеста» перед матчем за отборочный турнир Катар 2022

Сборная Перу столкнется с жесткими обязательствами перед своим уругвайским коллегой на 17-й день отборочного тура Южной Америки. Обе команды нуждаются в победе, чтобы иметь возможность претендовать на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В этом смысле «Селеста» будет иметь всю силу в наступлении, поэтому в этой статье мы расскажем вам о новостях каждого из четырех нападающих «Чарруа».
Для начала стоит упомянуть, что несколько часов назад Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) объявила 26 футболистов, которые были вызваны на последний двойной матч квалификационного процесса против Перу в Монтевидео в четверг, 24 марта, и Чили в Сантьяго во вторник, 29 марта. Этот список включает в себя внушительные имена Луиса Суареса, Эдинсона Кавани, Дарвина Нуньеса и Максимилиано Гомеса. Все нападающие и кого мы разберем ниже:
ЛУИС СУАРЕС
Название «Пистолеро» выгравировано в международном футболе в Ливерпуле Англии и Барселоне в Испании, клубах, где он показал свою лучшую версию на Старом континенте. В настоящее время он играет в «Атлетико де Мадрид», к которому он прибыл в середине 2020 года. С «колхонеро» он выиграл испанский титул ЛаЛиги в том сезоне, став лучшим бомбардиром своей команды с 21 очком.
Однако его настоящее указывает на то, что он заменил Диего Симеоне в пользу дуэта Жуана Феликса-Антуана Гризманна. Фактически, его последний стартовый матч был 19 февраля в победе над Осасуной со счетом 3:0. Тем не менее, ему удалось превратить 11 голов в 36 матчей. Точно так же тот факт, что он естественный бомбардир со всем опытом в квалификации и чемпионатах мира, делает его опасным для Перу, забив 7 голов в 12 матчах, сыгранных в текущем отборочном процессе.
ЭДИНСОН КАВАНИ
«Матадор» — еще одно известное оружие «Селеста». Его карьера хорошо известна в европейском футболе в таких клубах, как Палермо, Наполи, ПСЖ, а теперь и в «Манчестер Юнайтед». Английский актерский состав прибыл в середине 2020 года на операцию, согласованную на год. Но его отличная игра с 17 голами и 5 передачами в 39 играх заставила руководство продлить его на дополнительный сезон.
Теперь, в этом сезоне, его известность значительно упала с возвращением Криштиану Роналду на «Олд Траффорд». Нерегулярность команды также не помогла ему начать, поэтому это нашло отражение в 2 голах и 1 результативной передаче, которые он сыграл в 16 сыгранных матчах. Однако мы имеем в виду одного из лучших бомбардиров Уругвая за последние 20 лет вместе с Луисом Суаресом и наравне с историческим Диего Форланом. В нынешнем плей-офф у него всего 2 гола в 7 матчах, поэтому посмотрим, удастся ли ему пробудить свою голевую грань против «биколора».
ДАРВИН НУНЕС
Безусловно, лучший атакующий игрок на сегодняшний день. Его рост с момента прибытия в Европу (Альмерия из Испании) в 2019 году из Пеньярола был действительно впечатляющим. С «indálicos» он забил 16 голов в 32 матчах.
Однако его взрыв произошел от руки португальской «Бенфики», что позволило ему оказаться в прицелах великих Старого континента, таких как Ювентус, Атлетико де Мадрид, Манчестер Сити, среди прочих. В своем первом сезоне в составе «Глориозо» он забил 14 голов в 45 играх. В текущем сезоне он набрал 26 очков в 33 матчах, из которых 4 были в Лиге чемпионов, а 1 - в четвертьфинале против «Аякса» в Нидерландах. Это может перевести его в национальную сборную, с которой он все еще должен, потому что у него всего 1 гол в 7 сыгранных матчах. Очевидно, что он начал бы в банке с присутствием дуэта Суарес-Кавани, но это очень интересная альтернатива его 22 годам, которую «бело-красным» придется рассмотреть.
МАКСИМИЛИАНО ГОМЕС
Нападающий «Валенсии» из Испании — четвертый выбор Диего Алонсо в наступлении Уругвая. Он начинал в академии Defensor Sporting в своей стране, и его карьера, казалось, была на подъеме с точки зрения голов. Хотя он не сделал большого шага в Европе по сравнению с другими атакующими «чарруа». Его лучший сезон был в сезоне 2017/2018 в составе Сельты де Виго, где он забил 19 голов в 44 играх. В настоящее время в команде «черно-белых» он забил 3 гола в 29 играх, а в плей-офф - 1 гол в 4 матчах. Игрок, у которого, кроме неожиданности в последнюю минуту, не было бы много возможностей играть.
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