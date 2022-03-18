Родители получают Люка Войта в обмен на Yankees

TAMPA, Флорида, США (AP) Люк Войт чувствовал, что его время с «Янкиз» подходит к концу, когда Нью-Йорк снова приобрел Энтони Риццо.

«Я знал, что что-то случится в последний день или два», - сказал в пятницу Войт после того, как его обменяли в «Сан-Диего Падрес» на 20-летнего правши Джастина Ланге, 34-го общего выбора любительского драфта 2020 года.

Войт, 31-летний силовик, возглавил мейджоры с 22 хоум-ранами в течение сезона 2020 года, укороченного пандемией коронавируса, когда он достиг отметки 0,277 с 52 RBI.

«Действительно взволнован», - сказал он, покидая Брадентон, где «Янкиз» сыграли показательный матч против «Питтсбурга». «Это не только хорошая организация, но и команда, готовая победить. Я очень рад играть с одним из моих одноклассников по колледжу, Пирсом Джонсоном».

В прошлом году Фойт попадал в список травмированных четыре раза, трижды из-за проблем с левым коленом, которые потребовали операции 29 марта по восстановлению разрыва мениска: с 31 марта по 1 мая во время восстановления, затем с 16 июля по 8 августа и с 30 сентября до послесезонья из-за воспаления. Он также находился в списке инвалидов с 27 мая по 22 июня с внешней косой травмой.

Voit забил 0,239, 11 хоум-ранов и 35 ранов, произведенных в 68 играх с «Янкиз» в прошлом сезоне, включая пять хоум-ранов в восьмом иннинге или позже. Нью-Йорк приобрел Rizzo у Chicago Cubs раньше срока торговли в поисках первого бейсмена для левшей.