Осасуна, за виртуальное постоянство, которого жаждет Леванте

Памплона/Валенсия (Испания), 18 марта Осасуну посещает Леванте в нерабочее время с намерением добавить три новых очка, которые сделают гигантский шаг к долгожданному пребыванию, которого жаждет валенсийская команда и от которого его отделяют шесть очков, поэтому он стоит только победы. Тренер Осасуны Ягоба Аррасате предупредил о «таланте» и необходимости валенсийцев, добавив, что они должны «атаковать, подчинить их и, прежде всего, закончить действия», чтобы не давать им возможности бежать на своих красных спинах. Осасуна будет использовать своих фанатов, чтобы приблизиться к победе после поражения от Барселоны на Камп Ноу, в котором посетители никогда не сражались с куле, будучи командой, не имеющей характера и сложенной против одного из великих соперников. Удобная позиция за столом с 35 очками может сыграть злую шутку с группой игроков, способных сражаться с отрядами, которые выбирают более сложные задачи. Посадка 4-0 должна служить для того, чтобы с самого начала выходить кусаться и, таким образом, вернуть тягу, которую его фанаты дают ему каждые две недели в Эль-Садаре. «Мы чувствуем, что нам не хватает этой победы. Мы находимся в трех очках от того, чтобы достичь этого виртуального пребывания, и мы хотим, чтобы завтра это было дома», - сказал Аррасате, рад доставить радость своим поклонникам. Те из Таджонара испытывают очевидное отсутствие цели. Гол аргентинца Чими Авила против «Вильярреала» два дня назад стал последним в четырех матчах. Хорват Анте Будимир, похоже, отвечает за завершение действий своих товарищей по команде, миссия, которая потребует от остальной команды усердного прибытия в зону соперника. Тот, кто из Берриатуа попросил своих игроков «темп, интенсивность и возможность хорошо занять зону соперника, а затем быть более сильным в обороне», чего не было видно на днях на Камп Ноу. Это первый матч после официального обновления Arrasate и Chimy Ávila, двух главных элементов проекта растущего клуба, который близок к своему четвертому подряд присутствию в Primera. Аргентинец вернется на правый фланг после того, как пропустит турнир Камп Ноу из-за накопления желтых карточек. В настоящее время он самый выдающийся, и завтра, как ожидается, отметит разногласия с ведущим певцом. Что касается 11-го числа, то Аррасате перешел от частых изменений в каждом матче к группе бесспорных стартеров, которые дали преемственность идее игры баскского тренера, поэтому завтра революции не ожидается. В шести очках от пребывания с десятью играми впереди и перерыв в лиге не за горами, Леванте может только выиграть и надеяться, что их соперники споткнутся. Большая новость - возвращение к вызову Хосе Луиса Моралеса, который пропустил последнюю игру лиги ударом по колену, и который на этой неделе тренировался практически нормально и со своими товарищами по команде. Однако вингер Хорхе де Фрутос, получивший тяжелый удар в правую ногу против «Эспаньола», не смог вовремя восстановиться и приведет к увольнению за это столкновение. Кроме того, Дуарте и Клерк продолжают свою настройку из-за травм колена, полузащитник Гонсало Мелеро должен сыграть пенальти из-за накопления желтых, а Хорхе Мирамон возвращается в список после санкционированного матча. Итальянец Алессио Лисчи снова мог поставить на Пабилла на правом защитника, несмотря на возвращение Мирамона, с Франкезой или Соном на левой стороне, а Везо войдет в стартовую одиннадцать травмированным Дуарте. Без Мелеро Мальса мог бы вернуться в стартовый состав с Пепелу и Барди в медулларе, и, несмотря на гол, забитый против Эспаньола в последнем матче, Дани Гомес выглядит на шаг позади Роджера, который сформирует атакующую пару с капитаном команды Хосе Луисом Моралесом. Вероятные составы: Осасуна: С. Эррера; Начо Видаль, Дэвид Гарсия, Хуан Круз, Ману Санчес; Торро; Чими Авила, Монкайола, Хави Мартинес, Рубен Гарсия и Будимир. Леванте: Карденас, Пабилл, Везо, Робер, Касерес, Сон или Франкеза, Пепелу, Мальса, Барди, Моралес и Роджер. Рефери: Хавьер Альберола Рохас (Кастилия-Манчего) Стадион: Эль-Садар. Время: 17:30 по Гринвичу — Позиции: Осасуна (11), Леванте (20) Ключ: возвращение Чими Авила на правое крыло. Факт: Осасуна может практически закрыть пребывание. Фраза: «Мы находимся в трех очках от виртуального достижения этого постоянства», Джагоба Аррасате. 1011911 1005179 ле/мг-пзм/кта/яп