Надаль выходит в полуфинал и добавляет 19 побед подряд в 2022 году

Индиан-Уэллс (США), 17 марта Рафа Надаль квалифицировался в этот четверг в полуфинал Индиан-Уэллса, представив непредсказуемого и противоречивого Ника Кыргиоса, победу, завернутую в эпическую и с которой испанский теннисист продлил свою исключительную непобежденную серию до 19 побед в 2022 году. Испанский теннисист много пострадал, но в итоге одержал победу в захватывающем и тяжелом матче против Киргиоса со счетом 7-6 (0), 5-7 и 6-4 за два часа 46 минут Трехкратный победитель Индиан-Уэллса (2007, 2009 и 2013) Надаль может столкнуться со своим соотечественником Карлосом Алькарасом в полуфинале, если молодой испанец победит британца Кэмерона Норри, действующего чемпиона Индиан-Уэллса, в своем четвертьфинале сегодня вечером. ШЕФ двп/автомобиль (фото)