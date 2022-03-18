Более 220 погибших, в том числе 60 мирных жителей, в Киеве за три недели (власти) Киев, 18 марта 2022 года (AFP) - С начала российского вторжения в Украину три недели назад в Киеве погибли 222 человека, в том числе 56 мирных жителей, и из них четверо детей, сообщил в пятницу городской совет Украины столица. Город с начала наступления 24 февраля в общей сложности 889 человек, в том числе 241 мирный житель, сообщили местные власти в Telegram.Среди раненых было 18 детей, трое водителей скорой помощи и врач скорой помощи, по данным городского совета, который также сообщил о повреждении 36 жилых домов и десять школ. Российские войска взяли под контроль некоторые районы вокруг столицы, которые они надеются в конечном итоге полностью окружить, хотя на данный момент их продвижение застопорилось, согласно украинской армии. Киев обвиняет российские войска в проведении почти ежедневных нападений на жилые районы столицы, чаще всего на рассвете, тактика, которую украинские власти осудили как направленную на терроризирование населения и деморализацию тех, кто защищает город. До войны в Киеве проживало около 3,5 миллионов жителей, но почти половина покинули город с начала вторжения, по оценкам украинских властей.ant/bur/lpt/aoc/eg