В Мексике появится собственный Инсбрук для идентификации тела: Алехандро Энсинас

Чтобы справиться с судебно-медицинским кризисом в Мексике, вызванным высоким уровнем насилия, Министерство внутренних дел (Segob) через Национальный институт геномной медицины и Инсбрукский университет в Австрии стремится обучать персонал анализу сложных образцов и исследованиям на идентификация тел может быть проведена в стране.

Об этом заявил Алехандро Энсинас Родригес, заместитель секретаря по правам человека Сегоба, во время утренней пресс-конференции президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из Национального дворца, где он заявил, что цель подписания соглашения заключается в том, чтобы Мексика имела свой «Инсбрук».





Федеральный чиновник указал, что это соглашение с Университетом Инсбрука и его судебно-медицинским институтом является первым, подписанным с другим учреждением за пределами Австрии. Он пояснил, что благодаря этому соглашению первые исследования по идентификации сложных образцов в Мексике начнутся в эти дни.

Согласно отчету, представленному Национальной поисковой комиссией (CNB) и Национальным движением за наших исчезнувших лиц, в стране находится около 52 000 неопознанных тел в криминалистических службах и массовых захоронениях.

«Нет национальной генетической базы данных, информация не делится, нет контраста, нет возможностей и желаний, это главная проблема, отсутствие воли и судебно-медицинской информации остается фрагментарной, отсутствует политическая воля государства, чтобы справиться с этим кризисом», - сказал Энсинас.

Правительство Мексики инвестировало около 3,4 миллиарда песо на идентификацию и сохранение тел.

Следует напомнить, что Генеральная прокуратура Республики (FGR) отправила 16 человеческих останков в Австрию для определения с помощью генетического анализа, соответствуют ли они кому-либо из 43 учащихся сельской педагогической школы им. Исидро Бургоса, более известной как Айотзинапа в штате Герреро, которые исчезли в сентябре 2014 года, дело, вызвавшее международные волнения





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